AES , de la la 6IÈME COLONNE…

Un quotidien nigérien avait dans une Publication , attiré l’attention sur “les Ennemis de l’intérieur “.

Mais bien avant cela , nous nous créée un néologisme, ” la 6ème Colonne ” , un Concept approprié, pour prendre en charge toutes les manifestations, comportements ou phénomènes sociaux qui sciemment ou non , sont catastrophiques pour les Dynamiques de Transition-refondation en cours dans les États Membres de l’AES.

Il s’agit de Citoyens dans un pays donné, qui développent de l’intelligence, et de la Ressource pour s’insérer dans tout changement de Régime politique , avec pour objectif d’en tirer des profits personnels , ou d’en contrôler la Marche . Ce sont des spécialistes de l’immersion-adaptation politique dans tout nouveau Régime .

Le Président Thomas Sankara les qualifiait d’opportunistes politiques , ils ne sont pas dans la dynamique révolutionnaire.

Dans le même esprit, Choguel Kokalla MAIGA, les stigmatise en les présentant comme des Défenseurs des Transition-Refondation, le jour. Ils se parfument la journée au parfum de la Transition-refondation, et la nuit ils peuvent comploter contre la Transition-refondation. Il faut distinguer parmi eux, ceux qui sont dans les Dynamiques de Transition-refondation, pour leurs petits intérêts égoïstes, ne se souciait point de l’intérêt général d’une part, et ceux qui sont des Forces centrifuges qui œuvrent à faire échouer les Dynamiques de Transition-refondatrice. Ils peuvent pactiser avec les Ennemis de l’Exterueur.

Leur niveau d’épanouissement, leur niveau d’influence selon les pays, se ressent par l’adoption par les Décideurs publics de Stratégies politiques détournées, inefficaces , par une Vision politique graduellement embrouillée , par des Progreammes et Réformes politiques orientés principalement vers des intérêts égoïstes.

Au Niger, la 6 ième Colonne affaiblit la visibilité de l’Action de L’Etat , soit par son incompétence , soit par sa cupidité et son égoïsme , ou pour certains, par des Agendas Criminels de déstabilisation du pays, en intelligence avec les Forces de l’Extérieur.

Beaucoup ont été exposés du fait des Prières collectives de Protection du Pays. Certainement d’autres sont sous surveillance par les Services compétents.

Au Burkina Faso le le Président Sankara faisait remarquer que, ” lorsque nous entamerons la véritable accélération de la Révolution beaucoup tomberont, parce queces opportunistes n’étaient pas dans l’engagement révolutionnaire sincère “.

Lors de son second séjour en Terre sahelienne du Mali, le Président Abdourahmane TIANI avant affirmé que ” les Peuples veulent la Révolution “. Il a ajouté ” c’est bien le Mot, la Révolution “.

C’est pourquoi l’exercice de clarification, d’approfondissement de la Vision de notre Refondation , est une exigence intellectuelle incontournable àterme .

D’ores et déjà nos suggérons d’explorer davantage le potentiel de capacité de Mobilisation populaire liée au Concept de REFONDATION PROGRESSISTE POPULAIRE, RPP .

Cela pourrait être comme le plus petit Dénominateur commun entre la Révolution Progressiste Populaire du Burkina Faso, et le Mali Koira en élaboration au Mali .

Par Elhadj MAIGA Alzouma

