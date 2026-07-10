NIGER , de l’élaboration du CONCEPT de NIGERIEN TOUT Court , NTC

Nous publions avec beaucoup de plaisir, la Haute Contribution d’un Nigerien Tout Court de la 1ère heure , à l’enrichissement du concept de Nigerien Tout Court, NTC . C’était sous l’ancien Régime, le 19 juillet 2023. Soit une Semaine avant le coup d’Etat du CNSP.

Son analyse du contexte sociopolitique et la pertinence de la reconquête d’une identité citoyenne prospective, permettent d’apprécier la profondeur de la démarche intellectuelle qui a concouru à l’élaboration du CONCEPT de NIGERIEN TOUT COURT, NTC.

” Bonsoir mon frère!

J’ai pris connaissance du texte. Merci beaucoup! C’est le résultat d’une réflexion très approfondie et d’une grande pertinence.

Les propositions sont bien pensées.

J’apprécie beaucoup la proposition de « la reconstruction citoyenne» car c’est stt à ce niveau que se trouve le défi majeur auquel nous faisons face.

Ma principale appréhension réside dans la traduction de ces bonnes propositions en actions concrètes au bénéfice du pays.

Le gouvernement et les institutions de l’Etat sont-ils prêts à considérer et valoriser des propositions venant des citoyens qui peuvent aider la nation à aller de l’avant ?

Personnellement je ne crois ni à la volonté sincère ni à la capacité de ces organes à faire bon usage des réflexions fécondantes des citoyens.

Pourquoi ? Pour plusieurs raisons mais je citerai entre autres ceci: la Constitution de notre pays impose la dépolitisation de l’administration. Or, malheureusement le clientélisme, le favoritisme partisan, la concussion gangrènent notre administration marquée par une gouvernance de médiocrité et de laisser-aller.

Le régime en place semble se plaire et se complaire dans cette situation qui compromet dangereusement le présent et le futur de la nation. Nous semblons avancer à tâtons, sans prospective et sans aucun effort d’anticipation.

Le syndicat du Ministère du Plan a révélé que le nouveau plan de développement économique et social a été conçu sans aucune évaluation de l’ancien!!!

Vraiment quand je vois comment avancent certains pays africains (comme la Namibie, le Kenya, le Rwanda, le Bénin…) qui nous distancent de plus en plus, je trouve que nous avançons à reculons’.

La réponse fondamentale à ces défis est le NTC (beaucoup ont perdu leurs repères de citoyens, la conscience et la culture d’appartenir à cette nation) , le reste de la reconstruction et du développement devrait suivre après.

Mais nous devons trouver les voies et moyens appropriés de rebâtir les fondements du “:Moi” et du “Nous ” Nigériens par le NTC.

Je te soutiens à fond dans la conceptualisation et l’opérationnalisation du NTC ” . Dixit un Frère Nigerien Tout Tout

Par Elhadj MAIGA Alzouma

