Le Niger s’engage à approvisionner régulièrement le Nord du Mali en carburant…

Après la brouille diplomatique entre Bamako et Alger, l’Algérie ( parrain du terrorisme au Sahel) a décidé de la fermeture de leur frontière commune et a cessé toute livraison de carburant au Nord Mali.

Pour mettre fin à cet embargo qui ne dit pas son nom Bamako et Niamey ont signé plusieurs accords pour assurer l’approvisionnement régulier du Nord Mali.

Le premier ministre, ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine s’est entretenu, le vendredi 16 mai 2025 à son cabinet, avec une délégation malienne conduite par le ministre de l’industrie et du commerce, M. Moussa Alassane Diallo

Le ministre malien d’industrie et du commerce, M. Moussa Alassane Diallo, est au Niger dans le cadre de la coopération entre les États de l’AES. Cette rencontre entre le premier ministre nigerien et le ministre malien, vise à explorer les voix et moyens pour renforcer la coopération énergétique à travers des partenariats stratégiques pour garantir l’approvisionnement pétrolier dans les zones concernées.

Au terme de leur entretien, le ministre malien d’industrie et du commerce a indiqué à la presse que » le président de la transition du Mali, chef de l’État le Général d’Armée Assimi GOÏTA a instruit le ministre d’industrie et du commerce d’une mission ici même à Niamey pour engager des négociations avec la société nigérienne de pétrole dans la perspective d’assurer un approvisionnement stable et régulier des régions nord du Mali en produits pétroliers « .

Donc depuis deux jours, a-t-il dit, des concertations et des échanges ont été menés sous la supervision de Monsieur le ministre du pétrole du Niger et celui du commerce du Niger pour aboutir à l’approvisionnement correcte des nos régions du nord d’ici le 31 décembre 2025.

Sur cette base, au mois de décembre, »nous allons nous engager à mettre en place ce mécanisme d’approvisionnement pour les années 2026-2027-2028 », a-t-il ajouté avant de souligner que » des concertations et des échanges qui ont eu lieu entre les opérateurs économiques dans le domaine du secteur économique au Mali et la société nigerienne de pétrole, des accords ont été trouvés à la fois non seulement sur la quantité mais aussi sur le prix, toutes choses qui vont permettre la signature d’un contrat pour l’approvisionnement des régions nord du Mali jusqu’au 31 décembre 2025 ».

Au delà de ces dispositifs, M. Moussa Alassane de faire savoir que » leurs échanges ont aussi porté sur l’intensification des échanges commerciaux entre le Niger et le Mali, sur aussi le renforcement de la coopération économique entre nos deux pays, de façon à créer un marché stable, de façon aussi de créer une meilleure intégration de nos économies, de façon à permettre la libre circulation afin de permettre aux opérateurs économiques de nos deux pays d’avoir des relations plus poussées dans les perspectives d’un développement économique durable et participatif de nos pays et aussi de la perspective de la mise en œuvre de prise des décisions par les chefs d’Etats de l’AES dans le cadre de la création d’un espace économique AES « .

Enfin, le ministre malien de l’industrie et du commerce a réitéré ses remerciements et sa gratitude au premier ministre et au président de la République, le Général d’Armée Abdrahamane Tiani pour avoir autorisé sa visite d’amitié et de travail depuis deux jours qui aboutira à une coopération fructueuse dans le domaine énergétique.

Notons que cette audience s’est déroulée en présence du Ministre du pétrole du Niger, Dr Sahabi Oumarou, du ministre du commerce et de l’industrie du Niger, M. Abdoulaye Saidou.

Approvisionnement des régions Nord du Mali en hydrocarbures : plusieurs protocoles d’accord signés entre le Niger et le Mali

Les délégations nigériennes et maliennes ont signé, hier , vendredi 16 mai 2025 à Niamey, plusieurs protocoles d’accords, dans le cadre de l’initiative stratégique des plus hautes autorités du Mali, visant à garantir un approvisionnement stable et régulier en hydrocarbures des régions Nord du Mali.

C’était en présence du Ministre nigérien du pétrole, de ses homologues en charge du commerce et de l’industrie du Mali et du Niger, de l’Ambassadeur du Mali au Niger, des secrétaires Généraux des ministères du pétrole et du commerce, du Directeur Général de la SONIDEP, du Directeur des Hydrocarbures, des cadres de la SONIDEP, ainsi qu’une forte délégation malienne qui séjourne au Niger dans le cadre de cette initiative.

C’est après deux jours de négociations que les deux parties ont abouti à la signature de ces accords, grâce notamment à la SONIDEP qui est un instrument de souveraineté nationale.

Selon le Ministre nigérien du Commerce M. Abdoulaye Seydou, « le Niger, fidèle à la devise de l’AES, considère le nord du Mali comme une neuvième région et s’engage à l’aider ».

Ainsi, a-t-il ajouté, « des réflexions sont en cours pour renforcer ce partenariat et assurer l’approvisionnement en hydrocarbures ».

« Une solution a déjà été trouvée pour le super, et des efforts se poursuivent pour le gasoil, en privilégiant l’intérêt des populations maliennes et nigériennes », a fait savoir le Ministre Abdoulaye Seydou.

Notons enfin que le ministre malien du Commerce et de l’Industrie repart avec le sentiment d’avoir bien accompli sa mission.

Pour rappel, c’est suite à la fermeture de la frontière algérienne et aux difficultés d’approvisionnement en hydrocarbures du nord du Mali, que cette délégation malienne séjourne au Niger afin de trouver des solutions.

Face aux complots impérialistes, la confédération de l’AES a toujours su trouver des solutions adaptées grâce à la solidarité entre les Etats membres.



Par Tam tam info News