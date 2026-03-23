Niamey : ouverture de la réunion des experts de la commission mixte Nigéro-Algérienne de coopération

La capitale Nigérienne, Niamey, a accueilli ce dimanche 22 mars 2026 l’ouverture des travaux de la réunion des experts de la commission mixte de coopération entre le Niger et l’Algérie. La cérémonie a été présidée par l’ambassadeur Souleymane Issakou, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur.

Dans son allocution d’ouverture, le responsable nigérien a souhaité la bienvenue à la délégation algérienne, tout en rappelant que cette rencontre intervient dans le prolongement de la visite de haut niveau effectuée à Alger les 15 et 16 février 2026 par le Président de la République du Niger, Abdourahamane Tiani. Une visite au cours de laquelle, selon lui, d’importants engagements ont été pris en vue de renforcer une coopération bilatérale fondée sur le respect mutuel, la paix, la stabilité et le développement.

L’ambassadeur Issakou a également inscrit cette session dans un contexte de réorientation stratégique du Niger, marqué par une volonté affirmée de diversification des partenariats. Il a souligné que le pays entend désormais consolider ses relations avec des États partageant des valeurs communes, à l’image de Algérie.

Qualifiant cette deuxième session de la Grande Commission mixte de cadre stratégique, il a insisté sur son importance politique, la présentant comme un espace privilégié de dialogue visant à promouvoir une coopération constructive et durable au bénéfice des deux peuples.

Les travaux, prévus sur deux jours, porteront notamment sur l’évaluation des accords existants, l’adoption de nouveaux instruments juridiques ainsi que l’identification de perspectives de renforcement de la coopération dans plusieurs domaines. Les experts auront ainsi à examiner les axes économiques, commerciaux et financiers, mais également les questions sécuritaires, dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces terroristes dans la bande sahélo-saharienne.

La coopération militaire et sécuritaire figure d’ailleurs parmi les priorités évoquées, avec pour objectif de mutualiser les efforts dans la lutte contre l’insécurité. Les discussions couvriront également des secteurs clés tels que l’énergie, les hydrocarbures, le transport et le transit, dans une dynamique visant à faire du corridor algérien un levier stratégique pour les échanges commerciaux du Niger.

Prenant la parole au nom de la délégation Algérienne, Boualem Chebihi a salué la tenue de cette réunion d’experts, qu’il considère comme une étape déterminante dans le processus de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. Il a rappelé que ces relations reposent sur des liens historiques solides, nourris par la fraternité, la solidarité et une convergence de vues sur les enjeux régionaux.

Le chef de la délégation Algérienne a appelé les participants à traduire la volonté politique des dirigeants en résultats concrets, en mettant l’accent sur la consolidation des acquis, l’accélération des projets structurants et l’ouverture à de nouveaux secteurs de coopération.

Il a en outre insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la promotion des échanges économiques, notamment dans les zones frontalières, tout en réaffirmant l’engagement de Algérie à accompagner le Niger dans le respect de sa souveraineté, à travers une approche globale alliant sécurité et développement.

S’adressant enfin aux experts, M. Chebihi a souligné leur rôle central dans la concrétisation de cette coopération, les appelant à faire preuve d’engagement et de responsabilité afin de transformer les orientations stratégiques en actions tangibles et durables.

Source: Ministère des Affaires Étrangères du Niger