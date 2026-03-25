Les travaux de la deuxième session de la Haute Commission mixte Algéro-Nigérienne…

La cérémonie officielle de signature a été coprésidée par le Premier Ministre, S.E Monsieur Ali Mahamane Lamine Zeine, et son homologue Algérien, S.E.M Sifi Ghrieb, en présence de membres des deux gouvernements et de hauts responsables sectoriels.

À travers ces signatures, les deux pays franchissent ainsi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale, avec pour ambition de traduire le rapprochement politique en réalisations tangibles au bénéfice direct des populations Nigérienne et Algérienne, consolidant davantage les liens historiques d’amitié et de fraternité entre les deux peuples.