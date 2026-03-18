Le ministre Sangaré réitère la protestation officielle du Niger

Faisant suite à la convocation de la chargée d’affaires a. i de la délégation de l’ Union Européenne au Niger, Mme Nicolatta Avella, le Ministre des Affaines Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’ Extérieur S.E Monsieur Bakary Yaou Sangaré, s’est entretenu aujourd’hui avec les Ambassadeurs des pays membres de l’Union Européenne.

L’objectif de cette rencontre est de porter le message de protestation du Niger auprès de leurs capitales respectives relativement à l’adoption de la Résolution du parlement européen en date du 12 mars 2026.

Le Niger souverain ne se laissera plus marcher sur les pieds.

Si l’Europe veut continuer une coopération respectueuse des droits des uns et des autres, elle est la bienvenue. Mais du paternalisme, de la condescendance et de l’arrogance, le Niger nouveau n’en veut plus.

Ce message a été martelé aux ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne.

Gageons que le message est bien passé.

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