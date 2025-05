Notre société est en crise identitaire , revenons à nos vraies valeurs socio-culturelles…

Notre société, en dépit des ” prières, Al kunut “et l’orientation politique donnée, la refondation de la république, est actuellement en crise sécuritaire, sociale, morale, économique, financière , et de confiance. Apparemment , il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans notre système.

Il y a lieu de prendre des dispositions diligentes pour corriger les erreurs.

Certaines personnes sont en train, de pécher gravement, de ne pas faire le travail à eux confié.

Dieu le plus puissant punit certains graves péchés dès ce bas monde .

Les élèves, les étudiants, ne respectent plus, leurs maîtres, leurs professeurs, et malgré tout, aucune sanction appropriée n’est prise pour arrêter ces dérives.

Les principes qui régissent les règles des mariages ne sont plus respectés .

La société tolère la débauche des jeunes filles , des femmes et des hommes mariés.

Il y a trop de péchés dans notre société, ceux qui sont chargés de faire les prêches, de rappeler les préceptes religieux, sont devenus les plus grands pécheurs, les plus grands déviants sociaux.

Où va notre société ?

Les enfants ne respectent plus leurs parents, les travailleurs ne respectent plus la voie hiérarchique . Chacun fait à sa tête, fort du grand soutien politique.

Les promotions dans la fonction publique et autres ne se font plus sur la base des critères de mérite, d’intégrité morale, de compétence et de rigueur au travail.

Les crimes de sang, l’adultère, la tricherie, le mensonge, l’injuste sociale, les abus de confiance, affectent dangereusement nos valeurs socio-culturelles et nuisent au développement économique et social de notre pays.

Les autorités politiques, également, n’arrivent plus à respecter leurs promesses, leurs engagements, pris devant les partenaires sociaux.

Attention aux dérives autoritaires !

Le ciel est en colère contre notre société, revenons à nous-mêmes, respectons nos valeurs socio-culturelles.

Dieu le plus puissant nous observe, il risquerait de sévir encore plus dur contre nous.

Nos oulémas les plus pieux, nos prêtes les plus pieux , nos chefs religieux traditionnels, les plus pieux , se devraient de continuer à prier pour la partie en danger . La patrie a besoin davantage des prières de ceux qui sont plus écoutés par Dieu le plus puissant.

Nous devrions nous repentir pour sauver notre patrie du danger qui la guette.

Soyons vigilants, constructifs, positifs, justes, honnêtes et patriotes. Faute de quoi, le ciel descendra encore d’autres catastrophes plus désastreuses, pour punir nos pêchés, nos crimes sur la terre de nos ancêtres.

Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive.

Oh ! leaders religieux, leaders d’opinions, chefs traditionnels, acteurs politiques, acteurs de la société civile, dirigeants politiques légitimes, revenons aux principes fondamentaux traditionnels qui régissent notre société, respectons les règles de la morale.

Soyons vigilants, honnêtes et sincères, Dieu le plus puissant nous observe, il voit tout le monde, arrêtez l’hypocrisie, le mensonge, la débauche, la deviance etc.

Notre société est en crise d’identité culturelle, revenons à nos vraies valeurs socio-culturelles, restons nous-mêmes.

La refondation que nous souhaitons , exige le respect de nos valeurs socio-culturelles, de la justice sociale, la restauration, de la bonne gouvernance démocratique , de la bonne gouvernance économique et la loyauté envers la république.

Soyons concrets, justes, honnêtes, sincères vertueux et pieux.

C’est le Niger qui gagne !

Par Issoufou B KADO MAGAGI.