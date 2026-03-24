En marge des travaux de la grande commission mixte de coopération nigero algérienne, plusieurs rencontres ministérielles ont eu lieu pour décortiquer les dossiers et aller en profondeur.

L’objectif est d’aller vite et bien.

C’est ainsi que selon une note du ministère du pétrole, le ministre du Pétrole M.Hamadou Tini a reçu , hier, après-midi dans les locaux du ministère du Pétrole une délégation algérienne conduite par le Ministre d’État chargé des Mines et des hydrocarbures M. Mohamed ARKAB.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre nigerien des Mines le Colonel Ousmane ABARCHI.

Les échanges ont porté sur divers sujets d’intérêt commun notamment dans le domaine de l’exploration et la recherche pétrolière, de l’exploitation par la sonatrach ( société d’état algérienne) du bloc de Kafra, du raffinage et de complexe pétrochimique, du gazoduc qui devrait relier le Nigeria à l’Algérie en traversant le Niger sur près de 715 km du Sud au Nord.

Le ministre algérien a rassuré la partie nigerinne de la disponibilité de son pays à travers la sonatrach d’accompagner le Niger en expertise sur le forage pétrolier, les canalisations de transport des hydrocarbures, la production de l’essence sans plomb et du GPL.

Une demande de la Sonidep pour un accompagnement stratégique de la sonatrach a été bien accueillie par le ministre d’État algérien qui a assuré la partie nigérienne de la disponibilité de la société algérienne a mettre son expertise au service de la Sonidep.

Une rencontre courant mois d’avril prochain devra réunir à Alger les délégations nigérienne, nigériane et algérienne sur les contours de la réalisation du gazoduc qui a termes devrait relier les champs pétrolifères du Sud ouest du Nigeria à Alger.

Tam tam info news