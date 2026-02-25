Le Niger valide la feuille de route pour l’an 2 de l’AES

Le Premier Ministre, M. Ali Mahamane Lamine Zeine a, en prélude aux réunions des hauts fonctionnaires et experts, et des ministres de l’Alliance des États du Sahel (AES), rencontré dans la matinée de ce samedi 22 février 2026, les ministres concernés et le comité national de l’AES.

Cette réunion entre dans le cadre des préparatifs de la réunion des hauts fonctionnaires et des ministres qui aura lieu le 24, 25 et 26 février 2026 au Burkina Faso pour examiner la feuille de de l’an 2 de la Confédération, rapporte l’anp

Mme Bayard Mariama Gamatié, vice-présidente du comité National de l’AES Niger, a au terme de cette rencontre indiqué à la presse que ‘’ le Burkina Faso nous a fait l’amabilité de nous transmettre le projet de feuille de route qu’ils veulent proposer pour la deuxième année de la confédération AES ‘’.

Ajoutant que ‘’ le comité national a planché sur trois piliers que sont la Défense, la sécurité, la diplomatie et le développement ‘’.

Selon la vice-présidente, des amendements ont été faits sur le projet d’amendement que le Burkina Faso »nous a envoyé, et avant de partir à la Réunion des experts, et le conseil des ministres, il était de bon temps qu’on harmonise nos points de vue sur le rapport que les experts vont présenter aux ministres ‘’ ajoutant qu’il est ‘’ le fruit de leur travail parce que c’est un travail d’équipe, un travail collectif, un travail d’expert pour que ce travail soit validé par le premier ministre et par les ministres qui seront présents au Burkina ‘’.

‘’Donc nous avons passé en revue la feuille de route proposée par le Burkina et maintenant les ministres se sont appropriés, ils nous ont donné les orientations qu’il faut, Ils ont pris note des propositions qu’on a faites, ils ont corrigé un certain nombre, ils ont proposé d’autres et des projets de reformulation également ont été faits ‘’ a-t-elle poursuivi.

Pour Mme Bayard Mariama Gamatié ‘’la feuille de route, dans l’ensemble, en ce qui concerne les propositions d’amendement du Niger a été validé ‘’.

Maintenant, il sera question comme c’est un travail de consensus, c’est un travail consensuel qui se fait au niveau de l’AES, ‘’ au Burkina, en plus des propositions maliennes, on aura à la suite de deux jours de travail des experts et un jour de travail des ministres, la feuille de route qui va être présentée au collège des chefs d’État ‘’ a conclu la vice-présidente de la commission nationale AES Niger.