Réunion des ministres de la Confédération AES sur la feuille de route de l’AN II : les délégations Malienne et Nigérienne à Ouagadougou

Les délégations Ministérielles du Mali et du Niger ont successivement atterri, dans l’après-midi de ce mardi 25 février 2026, sur le tarmac de la base aérienne de Ouagadougou, dans le cadre de la réunion consacrée à la feuille de route de l’An II de la Confédération des États du Sahel (AES).

La délégation Malienne, conduite par le Ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, a été la première à fouler le sol burkinabè. Elle a été accueillie à sa descente d’avion par le ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, le Général de Division Célestin Simporé.

Le Ministre burkinabè était entouré du Président de la Commission nationale AES, Bassolma Bazié, du Ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, du ministre chargé du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, ainsi que du ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré.

Quelques minutes plus tard, les délégations Burkinabè et Malienne ont conjointement formé une haie d’honneur pour accueillir la délégation Nigérienne conduite par le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale, le Général d’Armée Salifou Mody.

Aux côtés de leurs homologues Burkinabè, les ministres examineront et valideront, ce jeudi 26 février 2026, les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires des trois piliers de la Confédération des États du Sahel, consacrés à la feuille de route de l’An II de l’AES.

Outre les Ministres en charge de la Défense nationale, les délégations comprennent également les Ministres chargés de la diplomatie, du commerce et des infrastructures.

Source: Ministère des Affaires Étrangères du Niger