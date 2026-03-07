Le Niger veut renforcer la souveraineté et le contrôle du secteur des hydrocarbures

Le conseil des ministres de le mardi 3 mars 2026 a adopté un projet de décret modifiant et complétant le décret N0 2024-326/P/CNSP/MPe du 14 mai 2024, portant organisation du Ministère du Pétrole.

Le présent projet de décret a pour objet d’adapter l’organisation du Ministère du Pétrole aux nouvelles orientations stratégiques définies par le Président de la République, Chef de l’Etat, dans le domaine des Hydrocarbures, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Ces orientations visent notamment à assurer une meilleure valorisation des ressources pétrolières nationales, à renforcer la souveraineté de l’Etat sur la gestion du secteur et à garantir une redistribution plus équitable des retombées économiques au profit du peuple nigérien.

A cet effet, il est apparu nécessaire de revoir l’architecture institutionnelle du Ministère, afin de mieux prendre en compte des dimensions devenues essentielles, notamment : le contenu local et la nigérisation, le contrôle des opérations et des coûts pétroliers, la surveillance technique, économique et financière du secteur ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises.

Dans cette perspective, le projet de décret propose la création de trois(3) directions générales à savoir : la direction générale des opérations et activités pétrolières ;la direction générale de l’économie, de la fiscalité pétrolière et du contenu local ;la direction générale du contrôle et de la surveillance des opérations pétrolières.