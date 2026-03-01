Adrodev Niger magnifie les premières actions du ministre des Finances

L’association droit et développement adrodev Niger a, à travers un communiqué de presse, constaté avec une très grande satisfaction, que pour la première fois, depuis les évènements salvateurs du 26 juillet 2023, les salaires des fonctionnaires de l’état sont disponibles à la fin du mois et au niveau de toutes les banques.

Elle salut cette “prouesse remarquable”, au vu des péripéties traversées par notre pays à la suite de l’embargo criminel et injuste qui lui a été imposé par la CEDEAO et l’uemoa sur injonction de la France et de ses laquais”.

L’embargo, on se rappelle, avait fortement déstabilisé le système bancaire national engendrant des retards dans le paiement des salaires, parfois jusqu’à deux mois et des queues interminables au niveau des GAB.

Selon, adrodev, ” aujourd’hui, le cauchemar est derrière nous.

C’est donc une performance à mettre à l’actif du ministre des Finances, Mahamane LAOUALI Abdou Rafa et de son staff, notamment la direction générale du trésor public et de la comptabilité, la direction générale des impôts et la direction générale des douanes”.

L’association présidée par Elh Daouda Tankama estime que ” cet exploit vient fortement appuyer la déclaration du Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahame TIANI, dans sa grande interview du 13 février dernier, lorsqu’il affirmait que notre économie, en dépit de certaines contingences, retrouve progressivement sa santé et se portera bien très bientôt, in sha Allah”.

Adrodev Niger a noté pour ” le saluer fortement, la performance exceptionnelle réalisée en 2025 par la direction générale des impôts.

En effet, au titre de l’exercice 2025, les réalisations des recettes totales se sont élevées à 1.045.831.430.325 FCFA sur des prévisions de 986.340.346.000 FCFA.

L’écart positif de la DGI est également observé au niveau de la direction générale des douanes et au niveau de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Toutes ces régies financières ont prouvé que notre choix souverain de développement est la meilleure voie pour notre pays”.

Pour adrodev Niger, ces signes positifs sont annonciateurs d’un nouveau cycle de prospérité et de progrès.

En conclusion, l’association droit et développement adrodev Niger affirme que ” le Niger revit, avance et renoue avec l’excellence grâce à la vision clairvoyante du Président de République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahame TIANI.

Adrodev Niger se félicite encore une fois de plus, du choix judicieux par le président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée, Abdourahame TIANI, d’un homme de sérail, en la personne de Mahamane LAOUALI Abdou Rafa, pour booster l’économie nationale et assainir les finances publiques.

D’ailleurs depuis sa nomination à la tête de ce ministère, Mahamane LAOUALI Abdou Rafa a imprimé un souffle nouveau au niveau de tous les services relevant de son département ministériel. Les résultats obtenus en si peu de temps, prouvent que la machine commence à marcher à plein régime.

L’association droit et développement adrodev Niger sollicite également la solution définitive du problème des contractuels de l’état qui accomplissent un travail remarquable.

Enfin, souligne adrodev Niger, ” dans ces moments particulièrement difficiles de mobilisation générale,

Adrodev Niger invite enfin l’ensemble des agents de l’état et particulièrement ceux du Trésor public, à s’unir davantage derrière leur hiérarchie et de laisser de côté les querelles de clocher. Le Niger notre bien le plus précieux, mérite tous les sacrifices.

Par Namalka Bozari