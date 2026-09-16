Le nouveau Chef d’État-Major des Armées prend officiellement ses fonctions…

Une cérémonie de passation de commandement s’est tenue, hier matin, à l’État-Major des Armées, marquant la prise de fonction du nouveau Chef d’État-Major général des Armées nigériennes.

Cette cérémonie solennelle s’inscrit dans le cadre de la continuité du commandement et du fonctionnement régulier de l’institution militaire.

Elle a réuni des responsables militaires ainsi que plusieurs personnalités invitées.

La passation de commandement constitue une étape importante dans la vie des forces armées.

Elle consacre officiellement le transfert des responsabilités entre le chef sortant et son successeur, conformément aux usages et aux traditions militaires.

À cette occasion, l’engagement des Forces armées nigériennes à poursuivre l’accomplissement de leurs missions au service de la défense, de la sécurité et de la protection de la nation a été réaffirmé.

Par Tamtaminfo News