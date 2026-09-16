Sahel central : un recueil de bonnes pratiques climatiques porté par les jeunes et les enfants en validationNiamey…

La Commission Climat pour la Région du Sahel a organisé, le lundi 14 septembre dernier, un atelier consacré à la validation du recueil des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique mises en œuvre par les jeunes et les enfants du Sahel central.

La rencontre a réuni les acteurs concernés par les questions climatiques, environnementales et de développement afin d’examiner le contenu du document et de formuler des observations destinées à en améliorer la qualité et la pertinence.

Le recueil vise à valoriser les initiatives développées par les jeunes et les enfants pour faire face aux effets du changement climatique dans le Sahel central.

Ces bonnes pratiques concernent notamment la protection de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles, la sensibilisation des communautés et le renforcement de la résilience.

Les participants ont souligné la nécessité de mieux prendre en compte les jeunes générations dans les politiques et programmes d’adaptation climatique.

Ils ont également insisté sur l’importance de partager les expériences réussies afin de favoriser leur reproduction dans les différentes communautés de la région.

À travers cet atelier, la Commission Climat pour la Région du Sahel entend contribuer à la promotion d’initiatives locales et à la consolidation des réponses régionales face aux défis liés au changement climatique.

Par Tamtaminfo News