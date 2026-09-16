Niger–HCR : un partenariat réaffirmé en faveur des réfugiés et des déplacésNiamey…

Le Représentant pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Niger, Monsieur Pierre Atchom, a présenté ses lettres de représentation à Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur.

Cette audience a été l’occasion d’examiner les perspectives de coopération entre le Niger et le HCR, notamment dans les domaines de la protection et de l’assistance aux réfugiés ainsi qu’aux personnes déplacées.

Les échanges ont permis de mettre en relief les défis auxquels sont confrontées les populations concernées et la nécessité de renforcer les mécanismes d’accompagnement, en coordination avec les autorités nationales et les partenaires humanitaires.

À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au partenariat entre le Niger et le HCR.

Elles ont également souligné l’importance de poursuivre les efforts conjoints en faveur de la protection des personnes vulnérables et du soutien aux communautés d’accueil.

Cette rencontre traduit la volonté commune de consolider la coopération entre le Niger et le HCR afin d’apporter des réponses adaptées aux enjeux humanitaires et de contribuer à la stabilité des zones concernées.

Source: MAEC-Niger