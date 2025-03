Le Premier ministre prêche la solidarité et l’altruisme dans ce moment de résilience…

Solidarité, assistance, entraide, générosité, telles sont les valeurs prônées par premier ministre à l’occasion du début de ce mois béni de Ramadan.

Le Premier ministre du Niger Ali Mahamane Lamine Zeine a adressé, le vendredi 28 Février 2025, un message de bons vœux, à l’endroit de ses concitoyens musulmans, à l’occasion de l’apparition du croissant lunaire du mois de Ramadan, marquant ainsi le début d’un mois de jeûne.

Dans cette adresse, le Premier ministre a mis un accent sur la culture de la solidarité et de l’altruisme chez les fidèles dans un moment où toute la Nation fait preuve de résilience face à de nombreuses difficultés du moment, selon lui.

«Le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays marquant ainsi le début du jeûne du mois de Ramadan sur toute l’étendue du territoire national et dans plusieurs autres pays de la Oumma islamique», s’est réjoui Lamine Zeine.

«Rendons grâce à Allah Soubhanahou wa Ta’ala qui nous a gardé en vie jusqu’à ce jour. Aussi c’est avec foi et humilité que nous l’implorons pour qu’il continue de faire descendre sa clémence et sa miséricorde sur notre pays et sur toute la Oumma Islamique », a-t-il souhaité.

«En ce mois de grâce et de dévotion, j’adresse mes sincères remerciements aux leaders de la Oumma Islamique qui n’ont eu de cesse de prier pour la paix et la sécurité dans notre pays, ainsi que dans l’ensemble des pays de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel», a lancé l’autorité nigérienne.

«Par les Qnuts et les multiples prières et invocations adressées au créateur Allah Soubhanahou wa Ta’ala, nous formulons le vœu que la paix s’installe de manière progressive et durable dans notre pays», a-t-il ajouté.

«C’est le lieu, au nom du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, de rendre un hommage mérité à l’ensemble du peuple nigérien pour sa résilience et en particulier à nos Forces de Défense et de Sécurité qui œuvrent nuit et jour sans relâche pour préserver la paix et la sécurité dans notre pays», a affirmé en outre le Premier ministre de la transition.

«Le mois béni de Ramadan est un mois de dévotion, de communion, de pardon, de tolérance et de solidarité. Aussi, je vous exhorte à prier Allah Soubhanahou wa Ta’ala et à multiplier les invocations afin qu’ll descende sa Grâce et sa Miséricorde sur l’ensemble de notre pays», a exhorté l’officiel nigérien.

«Le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), nous recommande aussi en cette période de piété et d’altruisme de bannir le gaspillage et de cultiver la fraternité et la solidarité», a rappelé le Premier ministre.

Le jeûne du mois de ramadan constitue l’un des cinq paliers de l’Islam.

Ramadan est un mois de pardon et de piété. Il invite les fidèles à plus de solidarité et de partage.



Par Tam tam info News