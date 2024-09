Le Premier Ministre préside la 6ème session ordinaire du comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations

Cette année, la pluviométrie a dépassé toutes les attentes, avec malheureusement des inondations aux conséquences néfastes dans toutes les régions du pays.

Pour y faire face, le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour prévenir et gérer les catastrophes et les inondations.

A cet effet, le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Président du Comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations et des catastrophes, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé, le mardi 10 Septembre 2024 à son Cabinet, la sixième session ordinaire dudit comité.

Selon une dépêche de l’agence nigérienne de presse, l’objectif est d’examiner et faire le point de la situation des inondations ayant entrainé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels dans plusieurs régions du pays.

Dans son discours d’ouverture, Ali Mahaman Lamine Zeine a indiqué que le Comité doit continuer d’agir vite et avec efficacité et efficience conformément aux instructions du Président du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani en vue de répondre avec promptitude aux attentes des populations sinistrées.

Il ressort du bilan dressé par le Premier vice-président du Comité, le Ministre des Transports et de l’Equipement, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou, qu’à la date du 6 septembre 2024, dix (10) opérations de mise en place de vivres composées de 8728,4 tonnes de céréales et autres biens alimentaires, des kits non alimentaires, en l’occurrence des moustiquaires, des couvertures et des tentes, ont été effectuées au profit de 102 288 ménages soit 764 538 personnes.

Le premier vice-président dudit comité de souligner que toutes ces interventions sont faites sur fonds propres de l’Etat conformément aux instructions données par le Chef de l’Etat le Général de Brigade Abdrourahamane Tiani.

Au terme de cette session, le Premier Ministre a instruit les membres du Comité, les services techniques concernés et les autorités régionales, départementales et municipales à rester vigilants et mobilisés pour faire face à l’évolution de la situation.

Ali Mahamane Lamine Zéine a exhorté nos concitoyens à respecter les consignes de sécurité en vue de minimiser l’impact de ces inondations et a exprimé sa compassion, au nom du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat et du gouvernement aux bn familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Au niveau de l’intérieur du pays, les besoins des sinistrés sont énormes. Certains ont tout perdu, même le minimum vital.

A maradi, selon notre reporter, malgré la mobilisation des autorités régionales et de la population, certains sinistrés ont faim et vivent dans une promiscuité hors du commun.

Il faut agir et vite.

Par Tamtam info News