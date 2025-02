Le Premier Ministre Zeine pose la première pierre du futur siège de la Direction Générale des Douanes…

La Douane nigerienne, l’une des mamelles dans le cadre de la mobilisation des ressources internes disposera enfin d’un siège digne de son rang.

La cérémonie de la pose de la première pierre de l’immeuble ultra moderne devant abriter ce siège a eu lieu aujourd’hui.

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a présidé, ce lundi 3 février 2025, la cérémonie de la pose de première pierre du futur siège de la Direction Générale des Douanes au quartier 105 logements, ex hôtel ‘’Sabaka Lahila’’ de Niamey.

A travers la construction de cet immeuble qui contribuera également à l’embellissement de la ville Niamey, la douane pourra regrouper l’ensemble de ses services en un lieu unique et répondre à toute la célérité requise aux préoccupations de ses usagers.

Cet immeuble, sera construit sur un terrain de 8715 m², affecté au ministère de l’économie et des finances avec droit de jouissance à la direction générale des douanes, par l’entreprise nigérienne EGBTP (Entreprise Général des bâtiments et Travaux publics) pour un délai de 15 mois.

Ce bâtiment R+10 comprendra 151 bureaux, 10 salles de réunion, une salle de conférence 280 places, un parking de 200 places ainsi que des bâtiments annexes et un sous-sol.

Ainsi, cette volonté de doter la douane nigérienne d’un siège entre dans la droite ligne de la volonté du Chef de l’Etat, d’assurer à l’administration publique nigérienne les conditions optimales de travail.

Elle permettra également aux agents des douanes de se concentrer sur l’essentiel qui est la mobilisation optimale des recettes et la protection de notre espace économique et sécuritaire, rapporte l’agence nigérienne de presse..

Dans son intervention, le Premier Ministre Zeine a rappelé le rôle important que jouent les services de la douane dans la consolidation de notre souveraineté et de notre indépendance nationale.

« En plus de la mobilisation des ressources internes pour le financement de nos actions de développement, les services de la douane doivent aussi participer à la préservation de la sécurité nationale, à la promotion de l’industrie, au renforcement de notre Confédération AES, mais contribuer aussi au maintien de la paix », a poursuivi le Premier Ministre.

« Lorsque le Général Tiani m’a dit, en présence du directeur général des douanes, ‘’il faut faire vite pour construire cet immeuble‘’, je crois que c’est pour mettre à la disposition de ce corps important, un cadre approprié pour faire ce travail de collecte des ressources, contribuer évidemment à la sécurisation du territoire et cela est un mérite dont il faut saluer », a fait savoir le premier ministre.

Pour M. Ali Mahaman Lamine Zeine « il s’agit d’un immeuble futuriste qui, à n’en point douter, mettra les fonctionnaires des douanes dans les conditions optimales de travail et qui permettra également aux usagers de trouver dans un même endroit tous les services de l’administration douanière », et à ce effet, « nous comptons sur cette entité pour aider à une plus grande mobilisation de ressources, et j’ai foi en ce corps, car il a montré qu’il est capable d’aider à cet effort de mobilisation ».

« Lorsque je vois en face tous ces anciens DG des Douanes, je pense que vous devriez profiter de leur expérience, de leur sagesse pour renforcer davantage cet effort de mobilisation des ressources internes », a conclu le Premier Ministre.

Auparavant, l’inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, vice-président de l’organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l’Ouest et du centre, et directeur général des Douanes du Mali, présent à cette occasion, a transmis les fraternelles salutations des plus hautes autorités de la République du Mali à leur frères du Niger.

« En prenant l’initiative de nous inviter à Niamey particulièrement à cette cérémonie, vous avez voulu faire passer trois 3 orientations », s’est réjoui l’Inspecteur des Douanes Amadou Konaté.

« Il s’agit de la collaboration entre les douanes du Burkina Faso, du Mali et du Niger comme approche régionale permettant de maximiser les opportunités qu’offre notre Confédération en relevant les défis spécifiques ; du renforcement de nos systèmes communs de gestion des frontières, l’harmonisation de nos politiques et l’investissement dans les technologies de pointe pour améliorer l’efficacité de nos administrations douanières, et enfin de la résilience et la solidarité de nos trois administration de la Confédération de l’AES dans un contexte global difficile par la conjugaison de nos forces pour relever les défis liés à la sécurité, à une intégration plus poussée des peuples, à la consolidation de la chaîne logistique lucide, à l’amélioration de l’efficacité des voies de l’AES pour le décollage économique de notre région », a-t-il poursuivi.

« Cette pose de première pierre hautement symbolique marque le début d’une nouvelle aventure, d’un nouveau cadre de travail, un chapitre important dans l’histoire des douanes du Niger. Il s’agira d’offrir au personnel des douanes, aux usagers du service ainsi qu’aux douanes de la Confédération, un environnement ultra-moderne qui magnifie toute la reconnaissance de la région AES », a fait savoir le Vice-président de l’Organisation Mondiale des Douanes.

Il pense aussi que « ce bâtiment représentera bien plus qu’une simple infrastructure où se côtoient douaniers et usagers de service, il symbolisera également votre engagement personnel et celui du Président du CNSP à moderniser l’administration des douanes, à faciliter les échanges commerciaux intra AES et internationaux , à offrir un environnement serein de travail toutes choses qui contribuent directement à améliorer l’efficacité des douanes, maillons essentiels dans l’équilibre de nos services publics ».

Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général des Douanes du Niger, le Colonel Abou Oubandawaki, a salué la présence massive de tous, particulièrement celle de son homologue du Mali, avant d’indiquer que « la construction de cet immeuble devant abriter le siège de la direction générale des douanes désormais, est une promesse faite à la douane par le Chef de l’Etat Abdourahamane Tiani, et s’il ne tenait qu’à lui, il y a longtemps que ce siège aurait été inauguré ».

« Je voudrais, au nom de tous les agents des douanes du Niger, lui exprimer notre profonde gratitude pour cette marque d’attention qui sera inscrite en lettre d’or dans les annales de la douane nigérienne », a déclaré le Directeur Général des Douanes du Niger rappelant « ainsi, après la démolition de son ancien siège qui, du reste, est une bâtisse coloniale, la douane s’est vue affecter un bâtiment dont la vétusté causait non seulement préjudice au bon fonctionnement des services mais impactait également les usagers ».

Il a par ailleurs déploré le fait que ‘’la douane a délocalisé certaines de ces directions dans le complexe douanier de la rive droite, obligeant les usagers à des va et vient incessants entre les différents services ‘’.

« Ces désagréments, vous en doutez, ont causé énormément de préjudices à l’image de la douane qui est avant tout un service public au service du public », a-t-il précisé.

Aussi, a indiqué le Directeur Général des Douanes, « le choix d’un entrepreneur national répond au souci de valoriser nos compétences nationales en conformité aux attentes des plus hautes autorités nationales ».

« Je voudrais à cet instant de mon propos, rappeler à notre compatriote que de la bonne exécution de ces travaux et à temps convenu dépendra une large part la confiance à placer à l’expertise nigérienne », a-t-il poursuivi.

« Il doit retenir qu’il ne l’exécute pas à son nom, mais au nom de tous les entrepreneurs nigériens qui ne demandent qu’à être valorisés, pour notre part je voudrais aussi lui rassurer que nous n’épargnerons aucun effort pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions », a conclu le Colonel Abou Oubandawaki.

Notons qu’au cours de cette cérémonie de pose de première pierre, 20 certificats de mérite de l’Organisation Mondiale des Douanes ont été décernés à des personnes physiques de l’administration douanière, à des agents de douanes pour leur efficacité dans le cadre de l’opération ‘’Tsaron Kassa’’, à l’ensemble des FDS pour les efforts menés toujours dans le cadre de l’opération ‘’Tsaron Kassa’’et au Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finance pour sa disponibilité et son appui qui ont permis au FDS de mener à bien cette opération.

Notons également que la cérémonie s’est déroulée en présence des membres du CNSP et du Gouvernement, de l’Ambassadeur du Mali au Niger, du Ministre Directeur de Cabinet du Président du CNSP, des directeurs de cabinet du Premier Ministre, de l’Administrateur délégué de la ville de Niamey, des conseillers du Président du CNSP et du Premier Ministre, des directeurs centraux et régionaux des Douanes, des cadres centraux du ministère de l’économie et des finances, des responsables des forces de défense et de sécurité, des anciens DG et DG adjoint de la douane, des opérateurs économiques et partenaires de la douane ainsi que plusieurs autres invités.

Par Tam tam info News