Le Président Abdourahamane Tiani lance la 3ᵉ Journée Nationale de l’Arbre à Chadakori : 15 650 plants pour la restauration des bases productives…

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, est arrivé ce lundi 3 août 2026 à l’aéroport international de Maradi, accompagné d’une forte délégation, pour présider les activités de la 3ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA).

À sa descente d’avion, le Chef de l’État a été accueilli par les autorités administratives régionales, les responsables des Forces de Défense et de Sécurité, les autorités coutumières et religieuses, ainsi qu’une population fortement mobilisée.

Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel s’est rendu sur le site de Chadakori, dans la forêt classée de Kouroungoussaou, dans le département de Guidan Roumdji, où s’est tenue la cérémonie officielle de plantation d’arbres.

Tout au long du parcours, les populations locales ont réservé au Président un accueil chaleureux ponctué de bains de foule et d’animations populaires.

La cérémonie, organisée sous le thème « La restauration des bases productives, pilier de la Refondation », a débuté par les honneurs militaires, puis par plusieurs allocutions, notamment celles du Gouverneur de la région de Maradi et du Ministre de l’Environnement.

Dans son allocution de bienvenue, le Gouverneur a salué la présence du Chef de l’État et vanté l’hospitalité légendaire des populations du Katsina et du Gobir.

Il a présenté le bilan environnemental régional du premier semestre 2026 : 2 536 hectares de terres récupérées, 683 417 plants forestiers produits, 763 kilomètres de bandes pare-feu réalisés, 11 337 hectares protégés en régénération naturelle assistée, 1 440 hectares assainis contre les plantes envahissantes et trois mares empoissonnées. Il a rappelé que la région de Maradi compte 17 forêts classées et plusieurs domaines protégés.

Le Ministre de l’Environnement, pour sa part, a salué la décision présidentielle d’autoriser le recrutement de 1 000 agents des Eaux et Forêts, qualifiant cette mesure d’acte à « haute portée patriotique, environnementale et sociale ».

Il a réaffirmé que la Journée Nationale de l’Arbre est désormais « un véritable cadre national de réflexion, d’évaluation et d’engagement collectif autour des questions environnementales».

La projection d’un film documentaire sur le bois communautaire, produit lors de l’édition 2025 tenue à Zinder, a également marqué la cérémonie.

Pour cette troisième édition, 15 650 plants ont été mis en terre sur un site de 50 hectares à Chadakori.

Le néré a été désigné « arbre de l’année ». Il a été rappelé que la deuxième édition, organisée à Zinder en août 2025, avait enregistré un taux de survie des plants compris entre 95% et 96%, témoignant des progrès accomplis dans les efforts de restauration des écosystèmes.

La commémoration a également été l’occasion de récompenser l’engagement citoyen.

Le Président de la République a remis les distinctions du concours national de la JNA : le Premier Prix du Président de la République (3 000 000 FCFA), le Deuxième Prix du Premier Ministre (2 000 000 FCFA) et le Troisième Prix du Ministre en charge de l’Environnement (1 500 000 FCFA).

Plusieurs personnalités se sont vues décerner des médailles d’honneur en argent et en bronze pour leur contribution à la protection de l’environnement.

Dans son discours, le Chef de l’État a salué les liens historiques entre le Katsina et le Gobir et réaffirmé la détermination du Gouvernement à renforcer la sécurité, atteindre l’autosuffisance alimentaire, promouvoir la santé et créer davantage d’emplois pour la jeunesse nigérienne.

La journée s’est clôturée par la plantation symbolique d’un plant de néré par le Président sur le site de Kouroungoussaou, dans la commune de Chadakori, donnant le coup d’envoi officiel de l’édition 2026 de la Journée Nationale de l’Arbre.