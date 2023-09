Le président Macron déclare que la France mettra fin à sa présence militaire au Niger et retirera son ambassadeur après le coup d’État.

La lutte engagée par le peuple nigérien pour faire déguerpir l’ambassadeur français au Niger et les troupes françaises illégalement installées au pays a porté ses fruits.

En effet, après un bras de fer tendu entre les nouvelles autorités nigériennes et le président français, celui a déclaré aujourd’hui, dimanche que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur du pays.

La France qui a quelques 1.500 soldats au Niger avait refusé de les retirer prétextant qu’ils étaient là à la demande des autorités légales du Niger.

Confinés dans leur base par le peuple déterminé, ces forces françaises étaient dans une position intenable.

Face à la montée des tensions, et après les discours mémorables du Burkina Faso, du Mali et du Togo à la tribune onusienne, M. Macron a déclaré avoir dit dimanche au président déchu Bazoum que “la France a décidé de faire revenir son ambassadeur, et dans les heures qui viennent, notre ambassadeur et plusieurs diplomates reviendront en France.

Et nous mettrons fin à notre coopération militaire avec les autorités nigériennes.”

C’est une grande victoire pour le peuple sahélien déterminé à recouvrer toute son indépendance.

Source: AP News (Par Tamtam Info News)