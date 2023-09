TOGO, APPOLOGIE DE LA PAIX SUR LE TOIT DU MONDE

Après les Paroles fortes du Ministre des Affaires Étrangères du Togo sur le Toit du Monde, à la Tribune des Nations Unies, plus n’est besoin de faire mystère sur la position de toujours du Togo avec à sa Tête le Président Faure Essozimna Gnassingbé, qui est de ne jamais faire la guerre à un pays Frère, de ne jamais permettre une déstabilisation d’un pays Frère à partir du sol Togolais, et mieux de faire du Togo un Acteur de construction de la Paix, par la Paix, et de promotion de la médiation pour la résolution des Conflits.

Nous sommes plus que jamais convaincus que le Président Faure Essozimna Gnassingbé, va durablement inscrire, en belles Lettres d’or , son nom dans l’histoire Éternelle du Sahel . Et également nous sommes convaincus qu’il apportera une Contribution substantielle à la REFONDATION du PANAFRICANISME PAR L’ARME DE LA PAIX.

Aujourd’hui les choses sont claires.

C’est l’entregent du Président Faure Essozimna Gnassingbé, qui a Facilté l’accueil de la Délégation de la CEDEAO par le CNSP à Niamey, et donc permis de decrisper la Relation CEDEAO-CNSP.

Aujourd’hui c’est également claire que nous n’entendons jamais de bruits de bottes du côté du Togo en vue d’une guerre contre le Niger.

La grande et belle Histoire du Sahel retiendra que c’est le Président Togolais Faure Essozimna Gnassingbé qui aura decouragé une Guerre absurde, source potentielle d’une grande déstabilisation dans le Sahel . Une guerre dont les effets induits pourraient atteindre mêmes les pays du Golfe , à une vitesse plus grande que la Crise securitaire née en Libye. La ” la Libyaisation du Niger ” à été évitée .

C’est pourquoi les populations nigériennes , associées aux peuples du Mali, du Burkina Faso, de Guinée et du Nigéria lui seront reconnaissants éternellement, sans oublier l’important bonus de Sympathie de ” la galaxie panafricaniste “.

C’est le Lieu de dire que le Togo mérite de porter la Réflexion sur une Alliance politique nouvelle africaine tenant compte des importants changements sociopolitiques intervenus en Afrique, et dans le Monde.

Sur ce chapitre la convocation d’un Forum africain en 2024 sur le panafricanisme, sera bénéfique pour la définition d’une Vision africaine progresste et contemporaine.

Comme les devanciers, grands panafricanistes et hommes de Paix , le Président du Togo est sur l’ouvrage pour poursuivre l’édification du PANAFRICANISME PAR LA PAIX.

Puisse le Seigneur des Mondes l’Assister davantage dans cette Noble Vision.

Par Elhadj MAIGA ALZOUMA

Nigérien Tout Court

Africain Engagé