Le Président Tiani inspecte les installations minières de Samira et rend hommage aux FDS…

Depuis le 26 juillet 2023, le Niger a décidé souverainement de prendre le contrôle de ses ressources minières et de les mettre au service de son peuple.

Quelques jours après la fin des assises nationales pour la refondation, le président tiani s’est rendu hier, à Samira pour encourager les Fds, les populations et les orpailleurs avant d’inspecter les installations aurifères de la zone.

Le Chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a effectué le dimanche 23 février 2025, sa première visite terrain à la zone de défense numéro 9 (région de Tillaberi) précisément au village de Libiri, à la Garnison de Samira ainsi qu’à l’usine de la Société des Mines du Liptako.

L’objectif de ces visites est de rencontrer les FDS qui sont au niveau de Samira, constater leurs conditions de vie et de travail, rehausser leur moral, les soutenir dans leur mission régalienne de sécurisation des populations et aussi les appeler à beaucoup plus de résilience.

Cette première sortie terrain du Président Tiani a également pour objectif de visiter les populations de Libiri victimes d’une attaque terroriste le 11 décembre 2024 et qui ont été réinstallées dans leur village sur instruction du Chef de l’Etat.

Le Chef de l’État est accompagné dans cet déplacement par le Général de Corps d’Armée Salifou Mody, Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, du Général de Brigade Moussa Saloua Barmou, Chef d’État Major des Armées et du Colonel Ibro Amadou, Chef d’État Major Particulier du Président du CNSP.

Après les honneurs militaires, le Chef de l’État et sa délégation sont allés sur la position militaire avancée de Libiri située à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso.

À ce niveau, une brève présentation du dispositif sécuritaire a été faite au Chef de l’État et à sa délégation avant de continuer au village de Libiri où un accueil chaleureux leur a été réservé.

Le Chef de l’État a fait le tour pour saluer les populations qui se sont rassemblées à la grande place du village de Libiri.

Le Chef de l’État a officiellement remis à la représentante du Comité Technique de Libiri, des vivres et des kits pour confectionner des abris, à ces populations victimes d’attaques terroristes, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Après le village de Libiri, la délégation s’est rendue à l’usine de la Société des Mines du Liptako où les travailleurs ont transmis leurs doléances au Président, afin de permettre à la société de bien contribuer au développement économique du pays.

Le général Tiani a effectué cette visite sur le site stratégique minier de Samira, au moment où le Niger cherche à renforcer sa production aurifère.

Cette visite sur l’un des principaux sites aurifères du pays intervient dans un contexte où le Niger cherche à développer son secteur minier. La mine de Samira, située dans la région de Tillabéri, est l’une des plus importantes exploitations d’or du pays.

Le déplacement du chef de l’État sur ce site stratégique souligne l’importance accordée par les autorités nigériennes au développement du secteur minier, considéré comme un levier majeur pour l’économie nationale.

Le Niger, traditionnellement connu pour ses ressources en uranium, diversifie sa production minière avec l’exploitation aurifère qui représente un potentiel significatif de croissance économique pour le pays.



Le Chef de l’État a mis à profit son séjour pour visiter aussi la position des éléments de la base 313 où sera installée le PC du 96 Bataillons Interarmes (BIA) avant d’avoir un rapport général avec la garnison de Samira à la place d’Arme de cette localité.

Par Tam tam info News