NIGER , Fin des Assises Nationales de la Refondation ( ARN ), début du Temps des Nigériens Tout Court

A la lecture des Récommandations des ARN, nous y avons retrouvé les principales suggestions et propositions de Nigériens Tout Court depuis l’offre politique par le CNSP d’un Dialogue National Inclusif ( DNI-2R).

Nous avons attiré l’attention sur les glissements sémantiques qui pourraient biaiser l’esprit d’une telle Instance.

Un Forum National n’était pas approprié. C’est pourquoi nous avons salué la version Finale en terme dAssises Nationales de la Refondation, les ARN. Un Concept plus dynamisant.

Nous avons soutenu que la Charte de la Transition étai dépassée.

Nous avons suggéré qu’elle évolue vers une charte de la Refondation. Dans le même esprit l’instance législative le CNT deviendrait le CNR, le Conseil National de la Refondation.

Nous avons surtout argumenté en mettant en avant les acquis de la lutte pour la souveraineté et la Dignité de notre pays, et l’affranchissement des contraintes politiques de la CEDEAO.

Aussi , la Recommandation sur la prise en compte de la question religieuse rejoint celle de la Fraternelle Nigérien Tout Court. Inscrire dans les Textes Fondateurs ,

notre attachement à la Religion majoritaire et la Tolérance à l’égard des autres Religions.

Comme il y a encore un Espace temps, pour faire des suggestions, nous tenterons de rappeler nos suggestions de maillage institutionnel possible, de gestion de la Refondation, comme la Bonification de la Chefferie traditionnelle, une Institution Sentinelle de la République ( Organisme miltaro- civil), la préférence nationale, AES et solidarité avec les pays Amis sur le plan économique.

A présent, il faut siffler la fin de la récréation. Concevoir une Feuille de Route de mise en œuvre des priorités dégagées. Identifier les Hommes et Femmes , capables de produire des Résultats.

Nous disons, c’est dorénavant le temps du Travail.

C’est du reste l’Invite du Président TCHIANI, à la clôture des ARN , à savoir ” ” seul le travail patriotique…libère “.

Une invite à redevenir des Nigériens Tout Court, des Concitoyens qui seront choisis sans préjugés politiques ( leurs origines partisanes )ou sociologiques ( Région, Religion etc. )

Cette ère devrait être celle de la Compétence, de l’exemplarité dans la vie sociale.

Aucun Compatriote ne devrait être exclu de la Marche de la Refondation à l’exception de nos Concitoyens ” ADN frelatés ” ennemis de la Nation.

C’est une dynamique d’ensemble qu’il faut pouvoir susciter.

Chaque Citoyen par son travail ou ses compétences pourrait jouer sa partition.

La politique pour la politique n’est pas du Travail , et conduit inévitablement à l’éternel recommencement des mauvaises pratiques de gestion, et donc à l’échec.

Par Elhadj MAIGA Alzouma