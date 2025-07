L’enfer comme destination finale pour les terroristes au Sahel

Ils étaient venus en grand nombre pour tuer, semer le désordre, la désolation et le chaos. Ils se sont réveillés en enfer, calcinés et broyés.

En effet, après la tentative infructueuse d’attaque terroriste sur Namaro, repoussée par les vaillantes forces armées Nigériennes le lundi 28 juillet 2025 dans la matinée aux environs de 7h00, une opération chirurgicale aero-terrestre a été lancée automatiquement pour traquer les auteurs de cette tentative d’assaut, selon le récit fort documenté d’un confrère.

Pendant que les paisibles citoyens de namaro s’affairaient à la recherche de leur pitance quotidienne, aux environs de 07h du matin, heure locale, une horde terroriste vraisemblablement des éléments de la secte EIGS(état islamique du grand Sahara) ont tenté lâchement de prendre d’assaut le village de Namaro pour massacrer et tuer les civils innocents.

Ils étaient armés jusqu’aux dents, à bord de plusieurs motos et véhicules avec pour seul objectif instaurer la terreur et la désolation.

Ils ont été accueillis par des éléments de l’opération Niya qui ont contraint l’ennemi à battre en retraite.

Après la débandade des terroristes, une opération aero-terrestre d’envergure a été lancée par les forces armées nigeriennes pour mettre définitivement ces individus hors état de nuire.

C’est ainsi que des drones et des hélicoptères ont été déployés appuyées par des troupes au sol de l’opération Niya.

Après que les vecteurs aériens ont copieusement traité l’ennemi, les troupes au sol n’ont laissé aucune chance à ceux qui ont survécu et qui tentaient de s’enfuir.

Sur le champ de bataille, on a dénombré selon plusieurs sources, plus de 121 terroristes neutralisés et envoyés en enfer.

Aujourd’hui, mardi 29 juillet 2025 , tôt le matin, les forces de défense et de sécurité de l’opération Damissa ont exterminé plusieurs terroristes, dans la localité de Dioundiou .

Avec une combinaison coordonnée des vecteurs aériens et des forces terrestres, l’ennemi s’est trop vite retrouvé dans les feux de l’enfer.

Les individus armés, les lakurawa , à bord de plusieurs motos qui faisaient des mouvements dans la zone nord-est de Dioundiou ont été traités sans ménagement.

Les quelques rares rescapés qui tentaient de s’enfuir ont également reçu leurs tickets sans retour.

Plus de 73 corps ont été retrouvés sans vie d’autres corps sont calcinés avec leur équipement.

De Namaro région de Tillabery à Dioundiou région de Dosso, en l’espace de 48h, les vaillants soldats Nigériens ont neutralisés plus de 180 terroristes, rapporte notre confrère.

Les forces de défense et de sécurité plus que jamais déterminées à défendre l’intégralité du territoire national ne laisseront plus jamais aucun répit aux forces du mal.

Tam tam info news