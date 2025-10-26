Les résultats connus dimanche ou lundi en côte d’ivoire

Le taux de participation de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 est actuellement estimé à « plus de 30% » et devrait « avoisiner les 50% », a indiqué samedi soir M. Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), sur la RTI 1, la télévision publique.

« Les résultats seront proclamés le plus tôt possible (…). Déjà, avec les moyens que nous avons mis en place, nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats au plus tard le lundi (27 octobre 2025) ou au plus tôt le dimanche soir (26 octobre 2025 2025) », a annoncé M. Kuibiert-Coulibaly.

Il a fait savoir que le Code électoral donne à la Commission électorale indépendante un délai de « cinq jours pour la faire, mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donc, nous allons nous y atteler, faire en sorte de pouvoir satisfaire ce vœu-là. »

Le président de la CEI a rappelé qu’il y a quatre niveaux de proclamation des résultats. Le premier se fait dans les bureaux de vote, le second dans la circonscription administrative, ensuite à la commission centrale pour les résultats provisoires et enfin la proclamation définitive faite par le Conseil constitutionnel.

« Je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. (Mais, déjà), nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis pour voter », a-t-il déclaré, aux environs de 21 heures (GMT, heure locale).

Il a, d’ailleurs, mentionné que « depuis 2020 une jurisprudence est introduite qui fait que, lorsque les citoyens n’ont pas pu exprimer leur vote dans un espace donné, la zone est sortie du taux de participation. Mais, pour l’heure, nous n’en sommes pas à ce stade-là ».

Pour ce scrutin présidentiel, « les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l’étendue du territoire (national) pour permettre à nos parents de voter », a-t-il poursuivi.

Ces joutes électorales se déroulent dans un contexte d’invalidation des candidatures de leaders de l’opposition. Les candidatures de l’ex-président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui s’étaient associés en juin pour réclamer une alternance politique, ont été rejetées.

Plusieurs leaders de l’opposition ont appelé à ne pas voter, dénonçant une « exclusion » à ces joutes électorales. Dans une interview accordée au journaliste Alain Foka, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a qualifié cette élection « de coup d’Etat » et de « braquage » électoral.

Le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel ivoirien a publié la liste définitive des cinq candidats retenus pour l’élection du 25 octobre, parmi lesquels figure le président Ouattara, qui brigue un quatrième quinquennat, jugé anticonstitutionnel par l’opposition.