2 414,6 milliards F CFA de recettes propres mobilisées au Burkina

Pour affermir sa souveraineté et son indépendance économique, le Burkina Faso a entrepris des réformes dans les secteurs de mobilisation des ressources internes.

Le Burkina a annoncé un montant de 2 414,6 milliards FCA comme fonds propres mobilisés, suite à la première session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), tenue en visioconférence ce 24 octobre à Ouagadougou, rapporte l’agence africaine de presse.

Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) du Burkina Faso a réalisé une mobilisation record de 2 414,6 milliards de F CFA au 30 septembre 2025, soit une hausse de 420 milliards par rapport à la même période de l’année précédente.

Ces chiffres traduisent la bonne santé des régies financières et la dynamique soutenue de la mobilisation des resources internes.

Présidée par le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, cette session s’est déroulée autour du thème : « La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso, état des lieux et perspectives ».

Au-delà des recettes budgétaires, le MEF a enregistré d’autres résultats notables : 142,6 milliards F CFA recouvrés pour le Fonds de soutien patriotique (FSP), soit 95,07 % des prévisions, et 84,3 milliards F CFA mobilisés pour le financement de projets structurants à travers les programmes AgriNova et JAAL.

Le ministère a également octroyé 3,791 milliards F CFA de crédits d’investissement à 19 grandes entreprises, contribuant ainsi à la relance de l’activité économique et à la création d’emplois.

Saluant ces performances jugées « très satisfaisantes », le ministre Aboubakar Nacanabo a appelé ses collaborateurs à poursuivre les efforts en vue d’une mobilisation optimale des ressources et d’un assainissement durable des finances publiques.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, d’améliorer la gestion budgétaire et patrimoniale de l’État, de consolider le contrôle et la transparence et de poursuivre les réformes structurelles au service d’une économie souveraine, résiliente et équitable.

Avec ces résultats, le MEF confirme sa capacité à piloter efficacement la politique économique et financière du pays dans un contexte exigeant, et affiche son ambition d’inscrire durablement le Burkina Faso sur la voie de la stabilité et de la prospérité.

