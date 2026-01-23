L’ex président Damiba entre les mains de la justice burkinabé

Après avoir bénéficié d’un traitement de faveur à la suite de son éviction de la présidence de la transition burkinabé, le président Damiba avait été autorisé à s’installer à Lomé au Togo pour une retraite dorée.

Malheureusement au lieu de s’en tenir à ce statut, il s’est mué en véritable chef d’orchestre de la déstabilisation du Burkina Faso et au delà de l’AES.

Ainsi après plusieurs forfaitures et tentatives infructueuses, les autorités togolaises l’ont arrêté à la demande de Ouagadougou et extradé dans la foulée.

Aujourd’hui, de l’hôtel 4 étoiles, il est quelque part à Ouagadougou.

Réfugié au Togo depuis son renversement en septembre 2022, l’ancien président de transition burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé vers Ouagadougou où il est accusé d’avoir orchestré une tentative d’assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. L’opération d’extradition s’est déroulée en un temps record, moins de deux semaines après les révélations des autorités burkinabè.

Les autorités togolaises ont procédé à l’extradition vers le Burkina Faso de l’ancien président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé d’avoir orchestré une tentative d’assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi le gouvernement togolais.

Selon un communiqué du ministre de la Justice et des Droits humains, Garde des Sceaux, parvenu à APA, l’extradition fait suite à une demande formulée le 12 janvier 2026 par les autorités judiciaires burkinabè, quelques jours après l’annonce par Ouagadougou d’un complot déjoué.

L’ancien lieutenant-colonel, qui dirigeait le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 avant d’être renversé par le capitaine Traoré, est poursuivi pour « détournement de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux », précise le document.

Un complot visant l’assassinat du président Traoré.

Le 6 janvier 2026, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamoudou Sana, avait révélé dans une déclaration télévisée qu’une tentative de déstabilisation prévue le 3 janvier avait été déjouée par les services de renseignement. Selon les autorités de Ouagadougou, l’opération devait débuter par l’assassinat du président Traoré, « soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile », suivi de la mise hors service de la base de drones, et d’une intervention militaire terrestre de forces extérieures.

Paul-Henri Damiba, réfugié au Togo depuis sa chute, a été désigné comme l’instigateur principal, chargé de « concevoir et planifier les actions, rechercher et mobiliser les fonds, recruter des populations civiles et des militaires ».

Le ministre Sana avait révélé qu’une « bonne partie » du financement provenait de Côte d’Ivoire, dont « la dernière opération s’élève à 70 millions de francs CFA ».

Une procédure d’extradition express

M. Damiba a été interpellé le 16 janvier 2026 à Lomé, en exécution d’un mandat d’arrêt émis dans le cadre de la demande d’extradition, soit seulement dix jours après les révélations burkinabè.

Le même jour, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé a rendu un avis favorable lors d’une audience publique, permettant une extradition rapide.

Cette décision a été motivée par « l’offre de réciprocité des autorités burkinabè, les instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l’intégrité physique et de la dignité » du prévenu, ainsi que ses droits à un procès équitable et l’absence de peine de mort.

L’ancien dirigeant a été remis aux autorités burkinabè le 17 janvier 2026, conclut le communiqué daté du 19 janvier à Lomé.

Pas la première accusation de complot

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président est cité dans une tentative de déstabilisation du régime en place. Le 23 septembre 2024, le ministre Sana avait déjà annoncé le démantèlement d’un réseau de déstabilisation impliquant Damiba.

L’ancien président de la Transition a été radié des effectifs des Forces armées burkinabè par décret du président Traoré le 30 octobre 2024 pour « faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l’armée, caractérisée par des actions d’intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes, en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso ».

Les autorités burkinabè ont annoncé que les interpellations se poursuivent et que « toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s’appliquera à eux ».

Aujourd’hui, c’est le branle bas dans toutes les capitales de l’Afrique occidentale, l’ex président Damiba aurait en sa possession, tous les enregistrements et les preuves des déstabilisation orchestrées contre l’AES.

Les réunions de crise se succèdent et on ne sait plus à quel saint se vouer.

En effet, cette extradition constitue une très grande victoire pour le Burkina Faso et l’AES. Elle signifie que désormais il n’y a aucun sanctuaire contre les traîtres de la nation.

D’ailleurs le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été in ne peut plus clair : les relations entre un état et un individu sont éphémères, ce sont les relations entre les Etats qui peuvent transcender les divergences.

Aujourd’hui, damiba, l’un des plus grands traîtres du Burkina croupit dans les geôles burkinabé, demain ça sera le tour de tous les traîtres , renégats et apatrides de l’AES qui connaîtront le même sort .

Alors que ceux qui se trouvent à Abuja, Abidjan, Accra, paris, Cotonou et autres préparent leurs valises, le retour au pays dans le déshonneur et l’indignité est imminent.

Ils répondront très bientôt de leurs forfaitures. Le coup de grâce donné par le Togo est un signal fort. On ne peut pas se réfugier dans un pays extérieur et entreprendre chaque jour des actions de sape contre sa nation.

Où bien ces traîtres à la solde de l’impérialisme occidental se repentent à temps, où bien ils se préparent pour le Groenland avant son occupation par le président Trump.

Car, ils n’ont nul refuge sur terre, l’AES les traquera partout , ce n’est qu’une question de temps.

Tam tam info news