Mali, Burkina Faso, Niger … ; cette innovation chinoise pourrait sauver l’Afrique du Nord et de l’Ouest…

Au moment où les pays sahéliens luttent pour une souveraineté totale, une technologie chinoise qui permet de mener des activités agricoles dans le désert peut aider cette région à atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Alors qu’une grande partie du continent africain est grignotée par l’avancée du désert, notamment en Afrique du Nord et de l’Ouest, une innovation chinoise attire l’attention.

Elle pourrait bien représenter une solution d’avenir pour des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Ces pays pourraient augmenter leur production agricole en transformant leur désert en zone arable.

Grâce à une innovation chinoise, on peut cultiver dans le désert

Liao Liqiang, ambassadeur de Chine en Égypte, a récemment publié sur son compte X des photos impressionnantes montrant un robot planteur d’arbres en action.

Déployé dans le cadre du gigantesque projet de ceinture forestière du nord de la Chine, aussi appelé « Projet Triple Nord », ce robot baptisé Jumang 301 a été conçu pour lutter contre la désertification.

Véritable concentré de technologie, le Jumang 301 est équipé de la navigation autonome, de la reconnaissance visuelle et de la conduite automatisée.

Il peut réaliser à lui seul cinq tâches essentielles : ameublir le sol, planter un jeune arbre, le tasser, recouvrir le tout de terre, puis arroser.

Dans les zones arides du nord de la Chine, qui regroupent 90 % des terres désertiques du pays, les performances de ce robot sont bluffantes.

L’engin est 10 fois plus efficace que la main-d’œuvre humaine, tout en coûtant 30 % de moins. Résultat : un gain de temps, d’argent, et un pas de plus vers une reforestation durable.

Cette technologie chinoise, à la fois écologique et automatisée, suscite déjà l’intérêt de plusieurs pays africains confrontés à la désertification. Le Jumang 301 pourrait ainsi devenir un allié stratégique pour reverdir le Sahel.

Notons que sur le continent africain, l’Égypte a déjà devancé les autres pays. En partenariat avec la Chine et les Emirats Arabes Unis, le pays d’Afrique du Nord cultive de la betterave dans le désert.

Ce projet fou devrait permettre à l’Égypte de ne plus dépendre de l’importation du sucre.

­Vivement cette technologie révolutionnaire au Sahel afin que les paysans ne dépendent plus des aléas climatiques.



Tam tam info News