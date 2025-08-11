Marche de l’opposition pour une présidentielle inclusive en côte d’ivoire

Ils étaient plus d’un million de personnes mobilisées pour battre le pavé à l’appel de l’opposition politique ivoirienne pour dire non à un 4 ème mandat du président Ouattara et pour réclamer une présidentielle inclusive.

Des centaines de milliers de militants du PPA-CI et du PDCI, les deux principaux partis de l’opposition ivoirienne, ont battu le pavé, le samedi 9 août 2025, à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, en vue d’une élection présidentielle inclusive en octobre 2025.

A l’initiative de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de Tidjane Thiam, président du PDCI, le Front Commun PDCI et PPA-CI a organisé cette « grande marche pour défendre la démocratie et réclamer des élections présidentielles inclusives et apaisées en Côte d’Ivoire ».

La marche du Front commun PPA-CI/PDCI s’est déroulée du Carrefour Sadiguiba, lieu de rassemblement, pour aboutir à la mythique Place Ficgayo, à Yopougon, la plus grande commune du pays avec près de 2 millions d’habitants.

Au cours de la manifestation, M. Affi N’Guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI), qui a rejoint le Front commun, a déclaré que « c’est une marche qui doit mobiliser tous les Ivoiriens et tous ceux qui ne veulent pas d’un 4e mandat de Alassane Ouattara. »

« Toute la Côte d’Ivoire doit être mobilisée pour que Alassane Ouattara renonce à un quatrième mandat, pour que les élections soient inclusives et qu’en octobre 2025, le changement soit une réalité en Côte d’Ivoire », a insisté le président du FPI, Affi N’Guessan.

Bien qu’organisée par le Front commun PPA-CI/PDCI, « c’est une manifestation qui est au-delà des partis politiques et pour tous ceux qui veulent le changement », a-t-il dit, souhaitant « que les Ivoiriens s’apprêtent à rejoindre le mouvement parce que c’est l’intérêt national qui est en jeu ».

« Je crois que l’opposition a compris que le défi doit être relevé et pour cela nous devons dépasser nos contradictions partisanes et personnelles pour faire bloc, parce que nous devons être à la hauteur des attentes de notre peuple », a-t-il ajouté.

« Le peuple Ivoirien veut une opposition unie, rassemblée pour l’alternance (politique) et c’est ce que nous sommes en train de réaliser », a affirmé l’ex-Premier ministre Affi N’Guessan, avant d’ajouter que « nous voulons la paix et des élections pacifiques ».

La marche du Front commun, regroupant le PPA-CI et le PDCI, initialement prévue le 2 août, avait été annulée par le préfet d’Abidjan pour insuffisance de forces de l’ordre à cette date, en raison du défilé militaire du 7 août 2025, avant d’être autorisée pour ce samedi 9 août 2025.

La manifestation, prévue de Marcory à la Place de la République, au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan, a été délocalisée à Yopougon, commune populaire dans l’Ouest d’Abidjan. Le rassemblement a enregistré les leaders du PPA-CI et du PDCI qui étaient au-devant du peloton.

L’opposition ivoirienne demande, depuis plusieurs mois, avec insistance, une réintégration sur la liste électorale, de l’ex-président Laurent Gbagbo, le président du PDCI, Tidjane Thiam, ainsi que l’ex-Premier ministre Guillaume Soro, en exil, et Charles Blé Goudé.

Cette démonstration de force de l’opposition politique ivoirienne va t-il elle contraindre le monarque ivoirien à revenir à la raison où au contraire exacerber le climat politique déjà délétère ? Les prochains jours seront scrutés à la loupe.

Tam tam info news