Succès Masra condamné à 20 ans de prison

L’ancien premier ministre tchadien et opposant Succès Masra a été condamné à 20 ans de prison et une amende de 1 milliards de FCFA par la justice tchadienne.

L’ancien Premier ministre et chef de l’opposition tchadienne, a été condamné le samedi à 20 ans de prison ferme et à une amende d’un milliard de francs CFA, dans un contexte politique tendu au Tchad.

Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et ancien Premier ministre de la transition, a été condamné ce samedi 9 août à 20 ans de prison ferme, assortis d’une amende solidaire d’un milliard de francs CFA, a appris APA de source judiciaire.

Cette condamnation fait suite à un procès ouvert début août devant la chambre criminelle tchadienne, marqué par des accusations graves portées contre Masra, notamment diffusion de messages à caractère xénophobe et raciste, association de malfaiteurs, incitation à la révolte, complicité d’assassinats et participation aux violences meurtrières ayant causé la mort de 76 personnes à Mandakao, dans le sud du pays.

Le parquet général avait requis, le 8 août, une peine de 25 ans de prison ferme contre Masra, ainsi que contre 58 co-accusés, assortie d’une amende globale de 5 milliards de francs CFA au profit de l’État et du gel de leurs biens. Neuf autres prévenus pourraient être relaxés pour absence de preuves.

Succès Masra, économiste de formation, titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien économiste principal à la Banque africaine de développement (BAD) et consultant international, avait regagné le Tchad en 2024 à la faveur des Accords de Kinshasa, qui avaient mis fin à son exil politique.

Nommé Premier ministre de la transition, il avait démissionné à la veille de la présidentielle de mai 2024, remportée au premier tour par Mahamat Idriss Déby Itno. Il a ensuite vivement critiqué la continuité du régime militaire, dénonçant en octobre 2024 un « électoralisme biaisé » et appelant au boycott massif des législatives de décembre 2024, qu’il qualifiait de simple « caution à un régime de type apartheid ». Son parti a salué ce boycott comme un « échec retentissant » du régime, plaidant pour une « nouvelle transition » fondée sur une vraie démocratie.

Malgré ses critiques acerbes, Masra a manifesté en début d’année 2025 une volonté de dialogue, répondant favorablement à la « main fraternelle » tendue par le président Déby. Toutefois, les tensions sont restées vives, notamment lors du septième anniversaire des Transformateurs en mai 2025, quand Masra a de nouveau exhorté le pouvoir à changer de cap, provoquant des réactions critiques au sein même de la classe politique.

Arrêté manu militari le 16 mai 2025, Masra est notamment poursuivi pour avoir, selon le parquet, incité à la haine et à la prise d’armes, sur la base d’un enregistrement audio datant de mai 2023, et pour son rôle présumé dans les violences meurtrières de Mandakao.

Au cours du procès, il a rejeté en bloc les accusations, les qualifiant de « machination politique » et dénonçant le non-respect des accords signés avec le gouvernement en octobre 2023.

Cette procédure judiciaire intervient alors que le Tchad sort d’une transition militaire longue de quatre ans, marquée par l’adoption d’une nouvelle Constitution en décembre 2024 et un retour au pouvoir civil sous la houlette d’un ancien militaire. Le pays demeure néanmoins fragilisé par des tensions internes, des défis sécuritaires aux frontières, et une crise socio-économique persistante.

Tam tam info news