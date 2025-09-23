Nations Unies : Entretien entre le Secrétaire général et le Premier Ministre du Niger

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a reçu Son Excellence Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances.

Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire au Niger et dans l’ensemble du Sahel, ainsi que sur les perspectives de développement économique et social du pays.

À cette occasion, le Secrétaire général a réaffirmé l’engagement constant des Nations Unies à accompagner le Niger dans ses efforts pour relever les défis sécuritaires et accélérer son développement.