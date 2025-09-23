CAMEROUN, ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2025

” Pour un Cameroun aux Camerounais, votez Issa TCHIOROMA BAKARY “

Les Encouragements d’un Frère SAHELO-AFRICAIN ENGAGÉ .

Bien Aimés Sœurs et Frères Camerounais !

Comme au Sahel vous avez, avec les Présidentielles en vue, une opportunité historique de prendre votre Destin en Mains, de libérer votre pays de plus de 40 ans de gestion quasi despotique de l’Etat, , et de paupérisation aiguë des populations.

En effet le Régime politique du RDPC est aujourd’hui vidé de toute son énergie, du fait que son Pilier principal se soit affaissé. Tout le Monde sait que le Président Biya a lâché les rênes du Pouvoir depuis belle lurette.

Les Élections Présidentielles mettront inévitablement à nue, la supercherie du pilotage automatique, entretenue par un clan illégitime , sans notoriété , encore moins sans base sociale ou politique.

La lumineuse idée de nos Frères CAMEROUNAIS TOUT COURT, de mettre en selle un CANDIDAT dit du CONSENSUS pour défendre un Programme de TRANSITION-REFONDATION, est l’ARME FATALE , devant laquelle aucune Force politique ne pourrait tenir, tellement, cet Acte politique, cristallise les aspirations longtemps contenues de la très grande majorité des Camerounais : Leur aspiration à la rupture de la gestion politique des Affaires Publiques, leur aspiration au changement véritable pour créer les conditions d’épanouissement pour tous , et de mieux vivre ensemble.

Le Candidat Issa TCHIOROMA BAKARY issu d’une démarche Consensuelle est incontestablement le meilleur choix. Celui qui met le CAMEROUN AU-DESSUS de TOUT, POUR REFONDER le pays , assainir la gestion des Affaires publiques, donner au peuple Camerounais une confiance dans un futur possible de prospérité partagée, et de paix sociale.

Nous voyons dans la mise hors course de Mr Maurice KAMTO , une Grâce Divine pour faciliter L’UNION de TOUTES les CHAPELLES POLITIQUES. Un signe clair de Bénédiction Divine invitant à soutenir le Candidat de l’Union pour le Changement 2025, Mr Issa TCHIOROMA BAKARY.

Au demeurant, c’est cela qui est Bénéfique même pour Mr Maurice KAMTO lui-même, au risque d’être submergé pat la lame de fond populaire qui va surgir inéluctablement , et balayer le Régime déjà à Terre de Paul Biya.

En ce qui concerne les Candidats “électrons libres” ou “Cavaliers seuls” , ils n’auront aucune chance dans un contexte où le Peuple vrai, celui qui de toute son Âme exige le changement de système de gestion des Affaires publiques, votera pour le Candidat du Consensus pour la Transition-refondation.

Sœurs et Frères du Cameroun !

Vous avez donc, pour la première fois, à la faveur d’Elections Présidentielles, une conjonction de facteurs sociopolitiques exceptionnels qui vous permettent de prendre votre Destin en main, en votant massivement pour le Candidat Issa TCHIOROMA BAKARY , de l’Union pour le Changement 2025 .

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigérien Tout Court

Sahelo-africain Engagé