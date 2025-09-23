Niamey : ‘’Quelle gouvernance pour l’émergence d’un nouvel ordre de souveraineté durable’’ au centre d’une conférence publique

Urgences panafricanistes Niger, en collaboration avec le comité UJAMAA, a organisé, ce dimanche 21 septembre 2025 à la salle de conférence de l’Union des Scolaires du Niger (USN) de Niamey, une conférence publique à l’occasion de la journée internationale de la souveraineté africaine.

Cette conférence est placée sous deux grands thèmes que sont »quelle gouvernance pour l’émergence d’un nouvel ordre de souveraineté durable’’ et

»Panafricanisme du 21 siècle : la jeunesse au cœur du projet souverainiste ».

En prenant la parole, le vice-président de l’association urgences panafricanistes Niger, M. Mahamed Bachir a souhaité la bienvenue aux participants à cette conférence historique, marquant la première édition de la Journée internationale de la souveraineté Africaine.

‘’Nous nous retrouvons aujourd’hui dans ce haut lieu symbolique, le siège de l’Union des Scolaires Nigériens, pour un rendez-vous essentiel, poser ensemble les bases d’une réflexion collective et ambitieuse sur l’avenir de notre continent’’ a-t-il fait savoir, avant de relever que »cette journée est singulière, elle dépasse les murs de cette salle de conférence, car notre message résonne simultanément dans plusieurs capitales africaines et au-delà ».

Pour le coordonnateur, »cela illustre une vérité fondamentale que notre combat pour la souveraineté est à la fois profondément enraciné dans nos réalités locales et résolument ouvert sur le monde ».

»Nous sommes réunis ici pour comprendre les défis auxquels fait face notre continent, et surtout pour saluer le combat courageux que mènent nos dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES) », a-t-il conclu.

Le coordinateur national de la synergie des organisations de la société civile, le conférencier du premier thème, M. Mahamadou ElKabir a indiqué que ’’l’objectif de cette conférence est de mener davantage de réflexions pour apporter notre plus-value par rapport à la construction de notre pays et les pays de l’alliance des États du sahel (AES) en particulier’’.

»Le thème qui a été soumis à mon analyse dans ce contexte de l’AES, il est important que nous puissions définir le mécanisme de gouvernance, y compris dans la mise en œuvre de cette gouvernance ‘’ a-t-il soutenu, soulignant qu’ujourd’hui »il est question de poser ce débat, d’apporter les contributions diverses notamment des participants pour pouvoir conseiller davantage nos autorités afin qu’on puisse améliorer les prestations, de permettre aux acteurs de trouver des solutions à nos problèmes’’.

‘’Nous sommes dans notre rôle d’éveil des consciences pour que nous puissions changer le paradigme et bâtir une nouvelle Afrique souveraine dans notre espace AES’’ a-t-il ajouté.

Quant au conférencier du deuxième thème, M. Hassan Souley Kadri, il a declaré qu’au »Niger, nous avons choisi deux grands thèmes de la question gouvernance adaptés au contexte actuel, et pour le second thème, on va parler de Panafricanisme du 21 siècle, le combat souverainiste dans lequel les jeunes sont plongés depuis un certain temps ‘’.

Il a rappelé que cette conférence vise à éveiller l’esprit souverainiste de chaque jeune dans les trois pays de l’AES, et porter loin notre voix, au delà de nos frontières pour que les jeunes d’Afrique, de façon générale, arrivent à corriger nos erreurs et voir comment amener les dirigeants dans la même direction ‘’.

Hassan Souley Kadri a, enfin, souligné ‘’qu’il est important d’accompagner urgences panafricanistes du Niger dans son combat noble engagé depuis les années ».