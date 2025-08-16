AES, un DESTIN encore à CONSTRUIRE

Cette Réflexion est produite pour appeler à la Médiation. Elle se veut un Focus sur le Destin d’une Nation, en relation avec la Vision des Dirigeants, leurs rapports avec leurs Peuples.

De la Destinée d’un Peuple

Au Sahel nous sommes majoritairement des Peupled Croyants dans l’espace . Nous croyons en l’existence d’un Maître de l’univers, Détenteur de la Destinée de toutes choses, dans les Cieux et sur la Terre.

La Pré-destination et le Destin relèvent absolument de Sa Volonté uniquement.

Les Croyants sont dans la soumission et l’acceptation de la Volonté Divine.

Le Rappel de ce background philosophique caractéristique de la Vie des Peuples Sahelo-africains, permet de comprendre les développements que nous ferons relativement à la situation sociopolitique dans laquelle se retrouvent les pays de l’AES.

En effet , s’il n’y avait pas eu de coups d’Etat militaires réussis , dans les trois (3) pays à savoir le Mali, leBurkina Faso et le Niger, par des Collèges Militaires qui ont librement choisi la voie de la conquête de la souveraineté totale pour leurs pays, de l’affirmation de la Dignité de leurs Peuples , est-ce que l’AES allait voir le Jour ?

Une telle prédestination ne peut être comprise que sous le prisme de la Croyance en l’existence d’un Seigneur des Mondes, Qui Décide du Destin des Pays.

C’est pourquoi il est aisé de comprendre que les Peuples comme les Hommes pris individuellement ,ont un Destin, une Pré-Destinée, établis par le Seigneur des Mondes.

Ainsi, doit se comprendre les successions dans leur Histoire existentielle, de phases de prospérité, puis de grandes Épreuves, ou encore d’accalmie , puis de catastrophes comme des calamités naturelles ou anthropiques ( des guerres multiformes provoquées par les Hommes eux-mêmes).

Les Peuples du Sahel se sont retrouvés placés dans un cycle d’épreuves dures potentiellement capables de les faire disparaître en tant que Nations. Un plan de domination et de spoliation de leurs Terroirs par la production par les Puissances étrangères, d’une situation aiguë d’insécurité.

De fait les pays saheliens ont été contraints d’engager une lutte pour la survie , sous un Rapport de Forces défavorables à cause de l’appui de Puissances étrangères aux Forces du Mal, à cause également de Régimes locaux incapables de mener une Riposte appropriée.

C’est pourquoi, la survenue de trois coups d’Etat, dans une synchronisation dont le Créateur Seul a la Capabilité , est une Bénédiction Divine, une Grâce Divine accordée aux Peuples meurtris du Sahel.

La Création de l’AES comme Espace stratégique de survie participe de cette Grâce Divine également.

Une Forteresse à renforcer et à entretenir précieusement.

Dr Choguel Kokalla MAIGA a raison de rappeller régulièrement que ” dans notre Affaire du Sahel il y a la Main de Dieu “.

Comme pour toute Grâce Divine, nous devons être constamment reconnaissants à l’égard de notre Créateur. Il s’agit également de créer les conditions pour amplifier et maintenir durablement cette Miséricorde.

Des processus de Refondation en cours

Réussir les Transitions en cours n’est pas une option, c’est une nécessité vitale pour les États de la Confédération.

Les Puissances étrangères forcées par les Peuples de lâcher prise, et de ne plus pouvoir profiter gracieusement des importantes Ressources Naturelles détenues par les États membres de l’AES, déploient des moyens colossaux pour déstabiliser nos États, pourr tenter de reconquérir nos États .

En fait la problématique posée à nos États est comment continuer à bénéficier de la Miséricorde du Seigneur des Mondes ? comment faire pour définitivement sortir de l’épreuve terroriste imposée, asseoir les Bases sociopolitiques de souveraineté , et de prospérité ?

Comme souligné dans des Réflexions antérieures, les pays Membres de l’AES ne chemineront pas ni à la même vitesse, ni dans les mêmes formats de gestion des Affaires des États en Refondation.

Il convient simplement de rappeler quelques principes déterminants à maintenir constamment comme Boussoles .

2.1. La sincérité des Dirigeants chargés de conduire la Destinée des Peuples.

Leur sincérité par rapport aux Engagements pris devant leurs Peuples, de travailler exclusivement pour les intérêts supérieurs des Peuples.

La Forteresse AES tient contre les assauts des Forces du Mal de l’extérieur comme de l’intérieur, à cause de la solidité de la Relation Foces de Défense et de Sécurité d’une part et les Peuples debout et engagés d’autre part.

C’est pourquoi les Ennemis des dynamiques souverainistes en cours, cherchent à affaiblir cette Relation, créer le désamour entre les Peuples et leurs Armées.

Les moindres failles offertes par des Décisions inappropriées sont amplement exploitées à cette fin.

L’observance de ce principe permet absolument, de décourager, ou de neutraliser toutes les intentions de quelques Acteurs que ce soit, qui pourraient affecter la MARCHE résolue de la TRANSITION-FONDATION.

2.2. La Crainte du Créateur

Ce principe qui sous-tend et renforce le premier, est essentiel.

Il permet aux Dirigeants de rester collés à leurs Peuples , qui en retour seront mobilisés autour d’eux pour la mise en œuvre des Programmes.

Il ne devrait y avoir ni orgueil, ni suffisance, ni arrogance ou autres discriminations dans les Rapports entre les Dirigeants et leurs Concitoyens.

Ces contre-valeurs ont constitué des déficiences majeures dans le système de gouvernance des Régimes déchus.

2.3. La Sacralité des efforts de guerre

Quelques soient les divergence et autres contingences, L’UNION SACRÉE AUTOUR DES FORCES DE DÉFENSE et DE SÉCURITÉ , ne DEVRAIT JAMAIS ÊTRE ROMPUE.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

