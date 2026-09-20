Sénégal : Sadio Mané lance un projet agro-industriel de 11,7 milliards de FCFA

Suivant les pas de son aîné Seydou Keita du Mali qui a fait des investissements énormes au Mali, le sénégalais sadio Mane vient d’investir environ 12 milliards de francs CFA au Sénégal.

L’international sénégalais Sadio Mané a procédé samedi à Bambali, dans la région de Sédhiou (sud), à la pose de la première pierre du projet SM10 Agro, un parc agro-industriel dédié à la production, au traitement et à la transformation de la mangue, pour un investissement estimé à près de 11,7 milliards de francs CFA, rapporte l’agence africaine de presse.

La cérémonie, organisée à Kountoubou, village natal du footballeur, s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, ainsi que des autorités administratives et territoriales et des acteurs du secteur agricole.

Porté par SM10 Agro, filiale de SM10 Sénégal, le projet prévoit une station de traitement d’une capacité de 8 500 tonnes de mangues par an, trois unités de transformation pour la production de pulpe, de mangue séchée et de beurre de mangue, ainsi qu’une plantation progressive de 500 hectares de manguiers Kent.

Le complexe comprendra également un centre de formation, un centre de recherche et développement, un système d’irrigation et des équipements de mécanisation agricole.

Selon les promoteurs, le projet vise à réduire les pertes post-récolte, renforcer la transformation locale et développer des débouchés sur les marchés sénégalais, africains, européens et moyen-orientaux.

« Aujourd’hui, nous semons »

Prenant la parole lors de la cérémonie, Sadio Mané a rappelé son attachement à Bambali et sa volonté de contribuer au développement économique de son territoire d’origine.

« Aujourd’hui, nous ne récoltons encore rien. Aujourd’hui, nous semons », a-t-il déclaré, en soulignant l’importance de créer des opportunités pour les jeunes et les femmes.

Le projet prévoit à terme plus de 1 000 emplois directs et entend favoriser la formation et l’insertion des populations locales dans les métiers agricoles et agro-industriels.

« Une réalité tangible »

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a salué une initiative qui, selon lui, illustre la nécessité d’ancrer le développement industriel dans les territoires.

« Le développement industriel de notre pays ne doit plus être un concept abstrait. Il doit être une réalité tangible, ancrée dans nos territoires », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité de transformer davantage les productions agricoles au Sénégal afin d’accroître la valeur créée localement.

Le ministre a qualifié le projet de « pacte patriotique » et réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les investissements productifs contribuant à la transformation industrielle du pays.

Le démarrage de la campagne industrielle de SM10 Agro est prévu à partir de mars 2027, après la finalisation des démarches techniques et administratives.

À travers ce projet, Sadio Mané entend ainsi contribuer à faire de Bambali un pôle de production et de transformation de la mangue, au service du développement économique de la Casamance.

Vivement que cet exemple soit suivi par d’autres célébrités africaines.

Tam tam info news