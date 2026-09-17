Un acte de refondation : le Président Tiani compose une équipe de combat pour les défis du Niger…

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, vient de signer, le 16 septembre 2026 à Niamey, une série de décrets portant nominations à de hautes fonctions stratégiques.

Ces décisions, prises dans un contexte de réaménagement technique du gouvernement, de renouvellement du commandement militaire et de certaines directions générales des sociétés d’État, traduisent une volonté claire de doter le pays d’une équipe de combat à la hauteur des enjeux de souveraineté, de développement et de rayonnement international.

Par ces actes, le Chef de l’État entend placer aux commandes des institutions et des sociétés d’État des profils opérationnels, compétents et loyaux, capables d’impulser une dynamique de résultats dans des secteurs clés : communications, agriculture et irrigation, diplomatie, numérique, énergie, commerce et transports.

Voici les principales nominations issues des décrets du 16 septembre 2026 :

Cabinet du Premier Ministre

Commissaire divisionnaire de Police Boureima Hamani (Mle 50864/P) est nommé Président du Conseil National de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (CNRCEP).

Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage

Monsieur Labaran Yahaya, ingénieur en génie rural, est nommé Directeur général de l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA).

Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur

Monsieur Ali Ben Salah Hamouda est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Royaume d’Arabie Saoudite.

Madame Rakiatou Idé Issaka, titulaire d’un Master 2 en économie-gestion, est nommée Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Burkina Faso.

Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information

Commandant Oumarou Nomao Djika (Mle OA/SM) est nommé Président du Conseil d’Orientation Stratégique du Numérique.

Commandant Habibou Alio Maidoukia (Mle OA/SM) est nommé Directeur général de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI).

Ministère du Commerce et de l’Industrie

Docteur Alfari Yacouba est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Niger-Transit (NITRA).

Ministère de l’Énergie

Monsieur Maïna Bagalé Ousmane est nommé Directeur général de la Société Nigérienne d’Électricité (NIGELEC).

Ministère des Transports et de l’Aviation Civile

Monsieur Moussa Modi est nommé Directeur général de Niger Summa Handling (NSH).

Ces mesures interviennent quelques jours après un important remaniement ministériel (15 septembre) et un renouvellement du haut commandement militaire (11 septembre), marquant une séquence de refondation institutionnelle sous l’impulsion du Général Tiani.

Priorité à la compétence et à l’opérationnalité : les profils retenus (ingénieurs, officiers, économistes, diplomates) correspondent aux besoins concrets des secteurs concernés, de l’hydro-agricole au numérique en passant par l’énergie et les transports.

Affirmation de la souveraineté dans les secteurs stratégiques : la mainmise sur les régulateurs (CNRCEP), les opérateurs publics (NIGELEC, ONAHA, NITRA, NSH) et les agences du numérique (ANSI, Conseil d’Orientation Stratégique) sont des leviers essentiesl pour une politique industrielle et technologique maîtrisée.

Diplomatie ciblée et crédible : les nominations à Riyad et Ouagadougou signalent une volonté de renforcer les relations avec des partenaires clés (Arabie saoudite) et de consolider la dynamique de coopération régionale au Sahel (Burkina Faso).

Cohérence avec la séquence de réformes : après le réaménagement technique du gouvernement et la restructuration du commandement militaire, ces décrets complètent la mise en place d’une équipe de combat cohérente, alignée sur les priorités de sécurité, de développement et de communication stratégique de l’État.

Félicitations au Président Tiani pour cette dynamique de refondation

Il y a lieu de féliciter le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, pour ces grandes et courageuses décisions qui traduisent un sens aigu des priorités nationales et une détermination à installer une gouvernance de résultats.

En plaçant des femmes et des hommes de valeur, issus de la fonction publique, de l’armée et du secteur privé, à la tête des leviers de l’action publique, le Chef de l’État envoie un message fort : le Niger se dote d’une équipe de combat prête à relever les défis de l’heure, dans la rigueur, la loyauté et l’efficacité.

Ces nominations, prises dans la continuité des récentes réformes gouvernementales et militaires, constituent un signal rassurant pour les institutions, les partenaires et les populations, et ouvrent la voie à une mise en œuvre accélérée des politiques publiques dans les secteurs vitaux de l’économie et de la souveraineté nationale.

Par Tamtaminfo News