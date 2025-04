Niger-Algérie, Partenariat Pétrochimie, un Leure…

Nous débuterons notre propos par un soutien total au communiqué du Collège des chefs d’Etat de l’AES, dénonçant l’agression de l’Algérie contre le Mali, et l’appui manifeste de ce pays au Terrorisme.

Plus que jamais, l’union Sacrée autour de nos FDS et de leurs Chefs devrait être renforcée.

Nous avions trouvé bizarre dans des Publications antérieures, l’intérêt subit de l’Algérie à nous assister à réaliser notre complexe pétrochimique. Des Concitoyens en sont même arrivés à rêver d’une exportation de notre Pétrole par l’Algérie.

Au même moment, une opération de charme est menée en direction du Burkina Faso, avec à la clé l’ouverture d’une Représentation diplomatique.

L’objectif de ces opérations de séduction est à présent clair : lsoler le Mali, un pays Frère, Membre de l’AES pour faciliter les opérations de débarquement de Terroristes et autres Mercenaires, dans le Nord du Mali.

En empêchant ouvertement la destruction d’une Cible majeure terroriste à travers un acte de guerre, l’Algérie, expose son vrai Visage de pays sponsor du Terrorisme . Tout cela dans un contexte de réchauffement accéléré de ses Relations avec son complice de toujours en matière de déstabilisation du Sahel.

La réaction vive des pays de l’AES à travers une condamnation ferme de l’acte de guerre, et leur engagement à être aux côtés des Forces de Défense du Mali en cas d’agression, a déstabilisé les plans des Déstabilisateurs.

La Guerre contre le Mali sous-traitée avec des Mercenaires, ne sera pas une promenade de santé..

C’est pourquoi, nous avions suggéré au nombre des principes devant régir la Refondation, d’inscrire clairement ” le principe du Partage de solidarité et prospérité qu’avec uniquement les vrais pays Amis. Les pays qui ont decouragé clairement et nettement les velléités de Guerre contre notre pays, ou qui ont permis d’atténuer les sanctions et autres embargos.

C’est pourquoi, nous devrions revoir notre partenariat économique avec l’Algérie, notamment dans un domaine aussi stratégique que celui de la valorisation de nos Ressources pétrolières.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat.

Pour la Fraternelle Nigeriens Tout Court



Par Elhadj MAIGA Alzouma