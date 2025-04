Hommage au président de la république, le général intrépide, Ibrahim BARE MAINASSARA…

Nous sommes aujourd’hui 9 avril 2025, cela fait 26 ans que le peuple souverain nigérien a perdu un de ses valeureux fils, le général IBRAHIM BARE MAINASSARA en plein exercice de pouvoir d’Etat. Il avait pour objectif prioritaire, la recherche du bonheur du

peuple souverain du Niger

À l’occasion de l’anniversaire de cette tragique disparition , de cette triste journée mémorable, nous nous joignons à nos compatriotes nigériens pour encore une fois de plus, rendre hommage à ce digne et patriote officier nigérien qui a fait la fierté du peuple nigérien.

Le général IBRAHIM BARE MAINASSARA n’avait pas vécu inutile, il s’était beaucoup investi dans la recherche du développement économique et social du Niger, il est tombé sur le champ d’honneur, le peuple souverain du Niger lui rend chaque année un vibrant hommage mérité.

Le général IBRAHIM BARE MAINASSARA est une légende, une légende ne meurt pas, il est toujours présent dans l’esprit du peuple, c’est pourquoi chaque année des nombreux citoyens nigériens lui rendent un vibrant hommage.

Le Président de la république, Ibrahim Baré Mainassara fut assassiné par sa garde présidentielle, à la tête de laquelle se trouvait son compagnon d’armes, feu commandant Daouda Malam Wanke, après son retour du Grand pèlerinage à la Mecque. Ce fut ainsi la volonté de Dieu, le plus puissant !

Nous ne pourrions jamais oublier le Président Ibrahim BARE MAINASSARA.

Le Président Ibrahim BARE MAINASSARA était un homme d’Etat exceptionnel, courageux et nationaliste.

C’était le premier chef d’Etat africain qui avait courageusement violé les injustes embargos imposés au peuple Libyen et au peuple Cubain.

En effet , malgré les risques encourus à cause des embargos injustes imposés par les grandes puissances occidentales , il avait atterri en terre africaine de la Jamahiriya Arabe Libyenne et en terre amie des peuples opprimés du tiers-monde , la terre cubaine , pour apporter le message fraternel et le soutien indéfectible du peuple souverain du Niger aux peuples souverains de ces pays amis du Niger.

Que c’était fier d’être nigérien !

C’ était un homme patriote , un homme de conviction , un homme qui s’etait beaucoup investi dans la recherche du bonheur aux citoyens nigériens .

Ibrahim BARE MAINASSARA, avait l’habitude de se rendre à la place de la concertation pour apporter le sourire à ses adversaires politiques en meeting de protestation, en train de critiquer sa gestion politique. C’est un homme de fair-play politique ! De l’ élégance politique ! Sans rancune !

Il lui arrivait également de se promener au volant de son véhicule sans garde-corps dans la ville de Niamey, à l’image du général seini Kounché qui se promenait la nuit dans un véhicule de marque Citroën Deux chevaux, pour s’enquérir de la situation socio-économique des citoyens.

Ibrahim BARE MAINASSARA, repose en paix! Tu n’avais pas vécu inutile!

Le peuple souverain du Niger te sera sans doute, toujours reconnaissant.

Les souverains du Golfe et la majorité des chefs d’Etats du monde reconnaissent en Ibrahim BARE MAINASSARA, un homme d’Etat affable, courtois, courageux, nationaliste et exemplaire.

L’ homme avait de grandes ambitions pour le Niger , mais Dieu le plus puissant , le miséricordieux, en a décidé autrement !

Que l’âme du grand héros repose en paix !

La famille, le peuple souverain du Niger, ses compagnons, ses amis ont droit à savoir la vérité de ce qui s’était réellement passé le 9 avril 1999, qui sont les commanditaires, les complices de ce lâche assassinat ?

Les assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025 ,ont fait une forte recommandation afin que lumière soit faite sur l’assassinat du Président de la république , Ibrahim Baré Mainassara.

C’est grâce à son courage et sa grande vision que la république du Niger avait repris ses relations , économiques et diplomatiques très fructueuses avec la république populaire de Chine .

Les pouvoirs politiques se devraient de créer les conditions pour permettre aux nigériens de connaître la vérité sur ce lâche assassinat.

Il serait hautement souhaitable que le CNSP fasse faire faire jaillir la vérité sur l’assassinat de cet illustre disparu afin que justice soit rendue et plus jamais ça au Niger.

Que Dieu le plus puissant lui accorde sa grâce infinie et assure sa grande protection à sa descendance, sa famille et à ses admirateurs.

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.