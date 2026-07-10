Le Ministère de la Défense du Niger a remis un Témoignage Officiel de Satisfaction à l’Attaché de Défense de l’Ambassade des États‑Unis…

Lors d’une cérémonie officielle de la remise de cette distinction, il a été salué le rôle déterminant de l’Attaché de défense dans la facilitation d’échanges de formation, de missions conjointes et de dialogues stratégiques visant à améliorer l’interopérabilité et la résilience des forces nigériennes.

Les actions soutenues ont notamment porté sur des programmes de formation, des consultations opérationnelles et un appui logistique pour faire face aux défis sécuritaires régionaux.

Le Ministère a indiqué que cette marque de reconnaissance reflète la qualité du travail accompli ainsi que l’esprit de partenariat et de respect mutuel liant les deux institutions.

L’Attaché de Défense, pour sa part, a remercié et réaffirmé l’engagement de l’Ambassade des États‑Unis à poursuivre son soutien à la sécurité et à la stabilité au Sahel.

Cette récompense illustre l’importance des coopérations bilatérales en matière de défense et confirme la volonté commune de protéger les intérêts sécuritaires partagés et de promouvoir la stabilité régionale.