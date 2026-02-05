La parole d’un Chef d’État fondée sur le renseignement

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la base aérienne 101, située dans l’enceinte de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, a été la cible d’une attaque armée marquée par des tirs et des explosions, survenue aux environs de 00h20 selon les autorités nigériennes (Communiqué du Ministère de la Défense nationale publié par Le Sahel, 30 janvier 2026 ; Reuters, 29 janvier 2026 ; AP News, 30 janvier 2026).

La riposte des Forces de Défense et de Sécurité a permis de neutraliser des assaillants, d’en appréhender plusieurs autres et de reprendre rapidement le contrôle total du site, sans rupture de la chaîne de commandement ni désorganisation de l’appareil sécuritaire national (Le Sahel, 30 janvier 2026 ; Reuters, 30 janvier 2026).

Le 30 janvier dernier, suite à cette attaque dont l’objectif était de porter atteinte à l’intégrité de la mère patrie et à la sécurité nationale, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République et Chef de l’État du Niger, a fait le point avec clarté et gravité. En sa qualité de Chef suprême des armées, il a situé les responsabilités et désigné explicitement les commanditaires de cette attaque sponsorisée, à savoir le Président Emmanuel Macron, qui dirige la France, le Président Patrice Talon, qui dirige le Bénin, et le Président Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d’Ivoire, comme rapporté par plusieurs médias internationaux (Reuters, 29 janvier 2026 ; France 24, 29 janvier 2026).

En agissant ainsi, le Chef de l’État s’exprimait en connaissance de cause.

Cette prise de parole n’était ni impulsive ni circonstancielle. Elle s’inscrivait dans une lecture d’État fondée sur des informations recoupées, consolidées et portées à son niveau par les services compétents. Le Général Abdourahamane Tiani a toujours adopté cette posture : il parle peu, mais lorsqu’il parle, il engage la responsabilité de l’État sur la base du renseignement et de l’analyse stratégique. Cette constance dans l’attitude, déjà observée par le passé, confère à sa parole un poids particulier, y compris lorsque celle-ci dérange des États, des intérêts établis ou leurs relais médiatiques.

Dès le lendemain de l’attaque, Son Excellence le Président de la République s’est rendu sur le site de la base aérienne 101 pour féliciter et encourager les Forces de Défense et de Sécurité, saluant leur promptitude, leur discipline et leur efficacité dans la neutralisation de la menace (Le Sahel, visite présidentielle à la base aérienne 101, 29 janvier 2026). Cette présence rapide sur le terrain traduisait un suivi personnel du dossier sécuritaire, depuis les premières alertes jusqu’à la stabilisation complète de la situation.

Les suites diplomatiques immédiates, notamment le rejet public des accusations par le gouvernement béninois (Anadolu Agency, 31 janvier 2026 ; Reuters, 30 janvier 2026), confirment que la déclaration présidentielle dépassait le seul registre sécuritaire pour s’inscrire dans un rapport de force politique et régional assumé. Parallèlement, la revendication de l’attaque par l’organisation État islamique via ses canaux de propagande situe l’événement dans la conflictualité sahélienne actuelle, sans épuiser, du point de vue des autorités nigériennes, la question des soutiens, facilités et parrainages qui entourent une opération de cette nature (Reuters, 30 janvier 2026 ; AP News, 30 janvier 2026).

À travers cette séquence, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani apparaît comme un Chef d’État qui assume pleinement ses responsabilités régaliennes, qui s’appuie sur le renseignement national et qui refuse le silence ou l’ambiguïté face aux menaces dirigées contre le Niger. Cette posture, ferme et réfléchie, s’inscrit dans une tradition nigérienne de commandement lucide, où la sécurité de la Nation, la souveraineté de l’État et la vérité issue de l’analyse priment sur les convenances diplomatiques ou les pressions extérieures.

Par Ousmane Jazy

