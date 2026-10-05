Cure Salée 2026 : la tradition pastorale nigérienne célébrée dans l’unité….

Après plusieurs jours de festivités empreintes de couleurs, de traditions et de ferveur populaire, la 59e édition de la Cure Salée a officiellement fermé ses portes.

Ce grand rendez-vous culturel et pastoral, profondément ancré dans l’histoire et l’identité du Niger, a une fois de plus rassemblé les communautés venues de diverses régions du pays autour des valeurs de fraternité, de solidarité et de cohésion nationale.

Marquée par la présence des autorités, notamment le premier ministre mahamane ali lamine zene, la richesse des prestations culturelles, les démonstrations de savoir-faire traditionnel et la mobilisation remarquable des populations, cette édition a offert une vitrine vivante du patrimoine nigérien.

Danses, chants, parades, expressions artistiques et rencontres communautaires ont rythmé ces journées de célébration consacrées au monde pastoral et à ses traditions séculaires.

Au-delà de son caractère festif, la Cure Salée demeure un symbole puissant de dialogue entre les communautés, de valorisation de l’élevage et de reconnaissance du rôle essentiel des éleveurs dans la vie économique, sociale et culturelle du pays.

À travers cette 59e édition, le Niger a réaffirmé son attachement à la préservation de son patrimoine culturel, à la transmission des valeurs ancestrales et à la promotion d’une identité nationale nourrie par la diversité de ses peuples.

La Cure Salée s’achève ainsi sur une note de fierté collective, laissant le souvenir d’un rassemblement populaire où traditions, unité et héritage culturel ont brillamment porté les couleurs du Niger.

Tamtaminfo News