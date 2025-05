NIGER, Nigelec une Entreprise Citoyenne patriote du silence…

A présent nous sommes entrés dans l’heure de vérité” de notre vie sociale, celle de production du Travail intelligent pour consolider notre souveraineté, et préserver notre Dignité, nous verrons clairement nos Compatriotes qui sont véritablement dans l’engagement patriotique.

Au nombre de ceux-ci, il y a la Société Nigérienne d’Électricité, la NIGELEC.

Il y a de cela un bon moment, dans notre short liste des “Patriotes du silence “, nous avions retenu la Nigelec.

Et nous envisagions la possibilité de soutenir ses Responsables et leur personnel, de la poignée de Mains de Nigériens Tout Court, comme nous l’avions fait pour le PDG de Niger Airlines, Mr Abdoul Aziz Larabou.

Au regard de la détermination dont a fait montre la Nigelec, pour atténuer les effets des coupures d’électricité particulièrement dans ces mois caniculaires, nous sommes davantage confortés par cette dynamique.

Ce que nous aimerions souligner avec force, et qui avait motivé notre Décision de saluer et encourager la Nigelec, en tant qu’ ENTREPRISE PATRIOTE du SILENCE , c’est la gestion de l’embargo énergétique imposée à notre pays par le Nigeria-CEDEAO.

Notre pays n’a pas connu l’apocalypse annoncé dont un Black-out énergétique , qui nous aurait conduit à renoncer à notre Dignité et négocier avec la CEDEAO.

Cela est d’autant plus remarquable que la NIGELEC avait hérité des Régimes antérieurs, de difficultés

financières et technologiques handicapantes.

Les Frères et Sœurs de cette Entreprise Publique, agissant en Nigériens Tout Court, c’est-à-dire qui Mettent le Niger au-dessus de Tout, méritent notre soutien fraternel , et notre bonne compréhension chaque fois de besoin.

” Pour la Patrie , Restons engagés Toujours “

Par Elhadj MAIGA Alzouma