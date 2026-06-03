Quelle réflexion nous inspire les conséquences sociales de certains actes administratifs mal inspirés sur la cohésion sociale nationale au Niger ?

Certains actes administratifs mal inspirés risqueraient de créer la fracture sociale si nous ne prenons garde.En effet, entre autres, le projet unilatéral de redécoupage administratif du Niger , les changements des noms des régions , les déguerpissements de 26 000 familles nigériennes sans aucune précaution de protection sociale et autres déguerpissements à l’intérieur de certaines communes urbaines sont des actes administratifs inopportuns qui risqueraient d’être la goutte d’eau qui ferait déborder le vase, la contestation populaire ne sera pas souhaitable par ce temps qui court.

Nous ne devrons jamais oublier que la noble mission que s’ est assignée le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie ( le CNSP) est de restaurer la bonne gouvernance démocratique et économique dans le pays en vue de tendre vers une véritable refondation de la république où il fera bon vivre dans un Niger de justice sociale, d’honnêteté, de sincérité, uni et prospère.

C’est pourquoi nous nous permettons en tant que simple citoyen de la république de demander à la plus haute autorité politique, le président de la république , le général d’armée Abdourahamane Tiani de bien vouloir faire diligenter une enquête administrative qui permettra de bien vérifier si certains actes administratifs initiés par certains ministères sectoriels ne sont pas en train de dévier de la ligne tracée au lendemain des événements du 26 juillet 2023.

Certains actes administratifs inopportuns risqueraient d’ouvrir des fronts sociaux inutiles à l’intérieur du pays alors que le pays a plus besoin de sa cohésion sociale nationale et de son unité nationale pour faire face efficacement aux ennemis de l’extérieur et autres pyromanes internes.

Le haut arbitrage du chef de l’Etat, président de la république, chef suprême de l’administration, père de la nation, permettra de retrouver la sérénité afin d’ éviter au pays de tendre vers des conflits judiciaires entre les administrés et les gouvernants des collectivités territoriales.

Au regard de la géopolitique et la géostrategie internationales et de ce qui se dessine à l’horizon dans le monde, l’action politique des autorités administratives et politiques nigériennes devrait être la continuation de rassembler tous les nigériens sans distinction d’appartenance politique, ethnique et de région , en vue de faire face efficacement aux grands défis sécuritaires et économiques qui assaillent notre cher pays.

Certains actes administratifs inilateraux de haute portée politique initiés sans concertation des citoyens concernés par certains ministères sectoriels ne sont pas opportuns, si on ne prend garde risqueraient de créer la fissure profitable aux pyromanes extérieurs et aux ennemis de la patrie.

À notre humble avis, le chef de l’Etat, président de la république, père de la nation, pourrait bien arbitrer afin de faire arrêter certaines derives autoritaires aux conséquences sociales désastreuses.

Notre cher pays est encore fragile, il besoin de sa cohésion sociale nationale, de son unité nationale

C’est le modeste avis d’un simple citoyen.

C’est le Niger qui gagne !

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.