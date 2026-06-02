Visite d’amitié et de travail du président béninois au Niger : vers la réouverture de la frontière Bénin–Niger…

La visite de travail et d’amitié du président de la république du bénin entreprise à partir d’aujourd’hui au Niger a pris fin, dans l’après-midi de ce mardi 2 juin, sur une note de satisfaction générale.



Ainsi dans le communiqué conjoint adopté à l’issue de cette visite, il a été décidé l’installation d’un comité d’experts chargé de recenser les obstacles et les conditions de les lever pour une réouverture de la frontière Bénin-Niger.

Cette frontière c’est un rappel, était fermée depuis les évènements du 26 juillet 2023.

Le communiqué conjoint précise qu’au cours d’un tête-tête et d’une séance de travail entre les deux présidents, élargie aux membres des deux délégations, plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que des sujets majeurs qui font l’actualité au plan sous régional et international.

Les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d’amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement.

S’ agissant du plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l’Ouest et réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour les combattre.

Ils ont décidé de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique, culturel entre les deux pays et ont convenus d’accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la Commission mixte de coopération nigéro-béninoise.

Les deux chefs d’états ont également exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger, pour laquelle ‘’un comité d’experts chargé de recenser et de lever lesdits obstacles a été mis en place. Il dispose d’un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d’État’’.

Rappelons que S.E.M. Romuald Wadagni, nouveau Président de la République du Bénin, est arrivé aujourd’hui à Niamey. Il avait été accueilli par S.E. le Général d’armée, Abdourahmane Tiani, Président de la République, Chef de l’état.

La cérémonie d’accueil, qui s’est tenue sur le tarmac de l’aéroport international Diori Hamani, s’est déroulée en présence des hautes autorités civiles et militaires nigériennes, des membres du gouvernement béninois accompagnant le président et d’un détachement militaire qui rendait les honneurs.

Après les honneurs militaires, les deux chefs d’État ont eu un échange cordial avant de se retirer pour des entretiens en tête-à-tête.

Cette visite, souligne – t-il on, vise à renforcer les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, en particulier dans les domaines de la sécurité régionale, de la coopération économique, des infrastructures et des échanges commerciaux.

Tamtaminfo News