Notre modeste réflexion sur la réaction des officiels du Nigéria aux propos du président Abdourahamane Tiani

En réaction aux propos du président, du CNSP, chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani sur la déstabilisation du Niger entreprise par le président français, Emmanuel Macron à travers la république fédérale sœur du Nigéria, comme il fallait s’y attendre les officiels du Nigéria ont réagit.

En effet, nous avons entendu le conseiller en sécurité du président Bola Ahmed Tinubu, Nuhu Ribadu et le ministre en communication, Muhammed Idris, monter au créneau pour réfuter toutes les accusations et soupçons qui pèsent sur le Nigéria.

Ils ont tous rappelé les liens séculaires de fraternité légendaire et de bons voisinages qui unissent le Niger au Nigéria.

Si les autorités actuelles du Nigéria croient sincèrement aux dits liens séculaires qui

unissent les deux pays, pourquoi le président Bola Ahmed Tinubu au lieu d’aller s’enquérir de la situation sociopolitique et sécuritaire des pays membres de l’Alliance des États du Sahel, il est allé discuter discrètement des leurs problèmes, sans les consulter , avec le président français Emmanuel Macron ?

Pourquoi le président Bola Ahmed Tinubu se permettrait-il de parler au présidents , français et allemand de la réintégration des pays de l’AES dans la CEDEAO sans prendre la précaution de les consulter ?

À notre humble avis, le comportement et agissements du président actuel du Nigéria créent des doutes sur sa sincérité de travailler pour la stabilité du Nigéria et des pays membres de l’AES.

Les visées subversives de la France tendant à balkaniser la république fédérale du Nigéria et à disloquer la confédération des États du Sahel ne sont plus à démontrer.

Nous savons que tous les prédécesseurs de Bola Ahmed Tinubu avaient toujours travaillé à la stabilisation , du Nigéria et des pays frères voisins du Nigéria .

Cependant, avec l’avènement de Bola Ahmed Tinubu à la tête du Nigéria, la situation devient de plus en plus délétère, il appartient aux notables du Nigéria de prendre leur responsabilité devant l’histoire, vaux mieux prévenir que guérir.

Non seulement les services des renseignements généraux du Niger disposent des preuves mais aussi le président Bola Ahmed Tinubu a posé des actes lors de son séjour à Paris qui prouvent en tant qu’ancien sécessionniste, il chercherait à prendre sa revanche sur le Niger qui était la tête de proue contre la sécession biafraise et il veut profiter pour aider la France à disloquer la confédération des États du Sahel, sa coqueluche.

Beaucoup des voix au Nigéria pas les moindres , se sont élevées pour dénoncer les autorités du Nigéria par rapport à leur complicité avec les terroristes, les bandits armés et les narcotrafiquants soutenus par la France qui sèment la terreur en Afrique de l’ouest.

De deux de choses l’une, d’une part, le conseiller en sécurité du président Bola Ahmed Tinubu, Nuhu Ribadu et le ministre de communication, Muhammed Idris , seraient roulés dans la farine par le président Bola Ahmed Tinubu, ou bien leurs propos sont des stratagèmes tendant à endormir le peuple souverain du Nigéria qui tient à sa stabilité et à ses relations séculaires avec le peuple frère du Niger et d’autre part, chercheraient-ils à discréditer les propos du président Abdourahamane Tiani aux yeux des nigériens et distraire la communauté internationale .

Comment aller de l’avant et trouver une solution heureuse à la problématique créée par le président Bola Ahmed Tinubu ?

À notre humble avis une commission d’enquête composée des députés et des parlementaires du Nigéria en collaboration avec des officiels du Niger pourrait permettre de trouver une solution heureuse aux problèmes.

Les notables du Nigéria seraient en train d’explorer cette éventualité.

Le SÉNAT et l’Assemblée Nationale disposent des pouvoirs de freiner le président de la république dans certains actes contraires aux intérêts supérieurs des peuples souverains d’Afrique.

Nous avons la conviction que le président Bola Ahmed Tinubu ne peut perdurer en posant des actes contre les intérêts de l’Afrique. Nuhu Ribadu et Muhammed Idris vont finir par comprendre qu’aucun chef d’Etat ne peut mettre en péril les bonnes relations séculaires, fraternelles et économiques entre le Niger et la république fédérale du Nigéria et rester au pouvoir.

“L ‘Afrique doit s’unir ou périr!”

Par Issoufou B KADO MAGAGI.