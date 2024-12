ABBA IBRAHIM de Niamey sacré champion de l’édition…

La ville de Niamey et plusieurs autres villes du Niger étaient en fête hier après le sacre de Abba Ibrahim de Niamey qui a mis fin au règne du gladiateur de Dendi, issaka issaka.

C’était l’apothéose de cette 45 édition de lutte traditionnelle, le sport roi au Niger.

Les lampions du 45ème Sabre National de Lutte Traditionnelle Dosso 2024, placé sous le thème « Labou Sani, Zantchan Kassa », se sont éteints le dimanche 29 décembre 2024 à l’arène de lutte Salma Dan Rani après une dizaine de jours de compétitions.

80 lutteurs provenant des 8 régions du pays se sont affrontés pendant une dizaine de jours à dosso.

A l’issue de la finale, riche en intensité et en technique, Abba Ibrahim de Niamey est devenu le nouveau champion national après avoir terrassé son adversaire Kadri Abdou dit Issaka Issaka, le sextuple champion de cette discipline sportive roi du Niger, rapporte l’agence nigérienne de presse.

L’heureux vainqueur a reçu des mains du Premier Ministre, M. Mahamane Lamine Zeine, le sabre et une enveloppe de 12 millions de francs CFA. Le vice-champion Kadri Abdou, lui, s’est contenté d’une enveloppe de 7 millions de francs CFA. La troisième place a été remportée par Maty Yélo de Maradi et la quatrième place est revenue à Adamou Abdou d’Agadez.

La victoire de Abba Ibrahim de Niamey est une victoire de la jeunesse et de la vivacité.

Déterminé et sûr de sa force, il a attaqué sans répit le champion en titre ne lui laissant aucun repos. Vif, alerte et très technique, Abba Ibrahim a marqué de son empreinte cette édition.

Cette victoire a surpris plus d’un parmi les supporteurs de Issaka Issaka, mais pas les observateurs avertis.

Il était d’ailleurs le seul lutteur à avoir terrassé 3 invaincus la veille avant d’accéder à la finale.

Aussitôt Intronisé, le nouveau roi des arènes a été escorté à Niamey où la population est sortie massivement tout au long de la voie et à l’arène des jeux traditionnels l’accueillir.

C’était une joie immense, une foule indescriptible, bigarrée qui scandait son nom.

La cérémonie de clôture des festivités s’est déroulée en présence des Premiers Ministres des pays de l’AES, Mahamane Lamine Zeine du Niger, le général Abdoulaye Maïga du Mali et M. Rimtalba Jean Emanuel Ouedraogo du Burkina Faso, des gouverneurs et sénateurs du Nigéria. On notait aussi la présence des membres du CNSP et du Gouvernement, des ambassadeurs et représentants d’organismes internationaux, des gouverneurs des régions, des plus hautes personnalités et autres invités d’honneur.

Prononçant le discours de clôture, le ministre de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports, le colonel major Amadou Abdourahamane a salué la présence des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso qui, a-t-il dit, « honore le Niger et constitue l’engagement fort du gouvernement nigérien à soutenir toutes les actions qui donnent de l’espoir à notre jeunesse ».

Selon lui, cette 45ème édition a été voulue par les plus hautes autorités du pays pour honorer la jeunesse. En effet, a indiqué le ministre de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports, dix jours durant, les jeunes se sont retrouvés pour échanger entre eux afin de trouver les valeurs morales de la vie en société, notamment la dignité, la loyauté, le courage, la responsabilité et surtout le patriotisme indispensable à la construction du Niger nouveau.

Parlant du thème de la présente édition, le colonel major Amadou Abdourahamane s’est dit heureux de constater que les valeurs de solidarité, de cohésion, de paix ont guidé le comportement pendant les dix jours passés ensemble. Ces comportements, a-t-il précisé, sont des sources d’inspiration pour l’ensemble des populations nigériennes.

A l’adresse des lutteurs, le ministre en charge des sports a salué à sa juste valeur leurs performances, des performances qui, a-t-il souligné, ont enthousiasmé le Niger entier et même au-delà de ses frontières.

Le ministre de la jeunesse a salué les finalistes de cette édition et encouragé les autres lutteurs qui, a-t-il affirmé, sont aptes à remporter le précieux sabre mais le destin en a décidé autrement.

Le ministre de la jeunesse a salué les populations de Dosso et leur a signifié qu’elles doivent être fières de ce qu’elles ont accompli et a remercié tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont apporté leur contribution pour la réussite de l’évènement. Le colonel Major Amadou Abdourahamane a transmis sa gratitude à l’ensemble des organisateurs, des sponsors qui, dans un élan patriotique, ont associé leur image à cette éditions et a invité la jeunesse nigérienne à Tahoua pour la 46ème édition.

La grande leçon à retenir de cette édition est le fair play des lutteurs tout au long de la compétition.

Il faut saluer également la parfaite organisation.

Il reste simplement aux différentes écuries de parfaire la technique et la tactique des lutteurs et surtout de travailler leur condition physique.

Par Tam tam info News