TOGO , l’exigence absolue d’une ALLIANCE MILITAIRE avec l’AES…

« La Guerre intensive » imposée à nos États, déjà entrevue par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE , s’exporte graduellement mais sûrement au TOGO.

Un Frère militaire à la retraite, expert en stratégie de guerre m’a expliqué que le niveau d’impact et d’attaque du Togo par le Terrorisme sera fonction du niveau de déstabilisation que les Puissances impérialistes pourront créer au niveau des pays de l’AES .

Les Forces hostiles à l’indépendance de l’AES devenue une Forteresse imprenable au regard de la montée en Puissance de ses Armées conféderées, et de la

mobilisation des Peuples du Sahel , ces Forces dis-je, sont dans des Complots permanents pour déstabiliser les pays de l’AES, créer les conditions de leur re-domination.

Ces Forces du Mal hésitent encore à ouvrir un front » officiel » contre le TOGO qui serait un autre Front de résistance. Cela annulerait immédiatement leur capacité d’ébranler les Régimes souverainistes populaires en place dans les pays de l’AES.

Dans la guerre intensive imposée par les Impérialistes déchus et chassés , avec une forme soft « bombardant » les Opinions publiques de propagandes toxiques, et une composante lâche constituée d’assassinats en masse de populations , associant Terroristes et apatrides, l’AES a pu tenir à cause de sa capacité militaire

d’autodéfense, et d’attaque .

La guerre des Coalisés chassés contre le Niger qui était réellement une option tranchée, devant être sous-traitée auprès de l’Armée française, a été stoppée par la déclaration d’entrer en Gurre du Burkina Faso et du Mali aux côtés du Niger.

Cette démonstration de Forces a définitivement decouragé la guerre.

La Force militaire des États conféderés du Sahel est une Arme de dissuasion contre les velléités de guerre ou d’agression contre les États du Sahel.

Les Puissances impérialistes déchues ont opté pour la déstabilisation , où tous les moyens de destruction de vie sont employés.

Malgré tout cela la Confédération de l’AES est demeurée imprenable.

Toutefois pour décourager durablement votre définitivement les Actions de déstabilisation des pays de l’AES , mon Frère l’Expert militaire cité plus haut, demontrre que la conclusion d’un Accord de défense militaire entre le TOGO et les États conféderés de l’AES, serait une Solution efficace.

Sous un tel Rapport toute agression militaire ou securitaire contre le TOGO, sera considérée comme une agression contre l’AES.

Le TOGO ne sera plus seul , et n’aura pas besoin de compter sur la Fameuse Force en attente anti- terroriste de la CEDEAO .

Aussi pour aller dans le sens d’une symétrie des Formes entre les Structures contractantes, le TOGO peut proposer un Accord de défense militaire au Tchad dans le cadre de l’Alliance Politique Africaine (

APA ) .

Du reste la Confédération AES elle-même à démarré avec un Accord d’assistance militaire entre les pays Membres.

Cette étape franchie l’APA pourrait signer un Accord d’assistance et de Défense militaire avec l’AES.

Cette configuration stratégiques des Forces militaires améliorerait très considérablement la capacité de dissuasion et de riposte des pays Membres APA et AES .

ZANTCEN KASSA NE, LABU SANI NÔ