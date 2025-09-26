ONU : Le Burkina Faso appelle à “nommer les parrains du terrorisme”

Tout le monde connaît les terroristes qui ècument le Sahel et tout le monde connaît les parrains de ce terrorisme là.

Mais l’hypocrisie internationale empêche de doigter nommément ceux là qui financent et endeuillent le peuple sahélien.

Aujourd’hui avec sa diplomatie souveraine et assumée l’AES sans langage de bois, doigte et accuse les parrains du terrorisme. A la communauté internationale d’assumer ses responsabilités.

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé mardi la communauté internationale à « sortir du narratif complaisant » vis-à-vis des terroristes, exhortant les Nations unies à nommer leurs parrains afin de mieux lutter contre le phénomène.

Lors d’une audience à New York avec la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohamed, le chef du gouvernement burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a expliqué « les nombreux efforts consentis par le peuple, sous le leadership du président Ibrahim Traoré », dans la lutte contre le terrorisme et en matière de développement, rapporte l’agence d’information du Burkina.

Le Premier ministre a demandé d’éviter de « caresser » les terroristes dans le sens du poil, allusion à certaines institutions qui tentent de légitimer les cruautés de ces assassins en les désignant comme des groupes armés non étatiques.

Il a également appelé à « sortir du narratif qui consiste à éviter de citer les parrains du terrorisme ».

Le chef de l’exécutif burkinabè a précisé que de nombreux pays font du terrorisme «un outil d’asservissement des peuples tout en revenant à la tribune de l’ONU pour parler de paix ».

De l’avis de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, tant qu’on ne nomme pas les parrains du terrorisme, les terroristes continueront leurs forfaits.

Disons le sans ambages, au Sahel le terrorisme est parrainé selon plusieurs sources par la France, l’union européenne, l’Algérie, la côte d’ivoire et le Bénin.

Le président de la république du Niger, le général Abdourahame tiani l’a dit à maintes reprises, preuves à l’appui.

Cessons donc de jouer avec la conscience des gens.

Sur le plan diplomatique, pour revenir à l’audience du pm burkinabé, le Premier ministre a justifié la récente décision de déclarer persona non grata la représentante résidente du système onusien à Ouagadougou, tout en affirmant que le Burkina restait disposé à coopérer avec l’ONU.

«Tant que l’organisation restera dans une posture d’accompagnement respectueuse des priorités nationales, nous demeurerons ouverts à un partenariat franc et transparent », a-t-il assuré.

Le Premier ministre a en outre proposé une visite officielle d’Amina Mohamed au Burkina Faso, une initiative saluée par la responsable onusienne, qui a insisté sur l’importance du dialogue pour renforcer la paix et la stabilité.

Tam tam info news