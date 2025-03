Pénurie d’essence à Niamey : seules 25 citernes livrées pour un besoin national de 50 citernes par jour…

La capitale nigérienne, Niamey, traverse depuis plusieurs jours une pénurie d’essence provoquant des files d’attente interminables dans les stations-service et une montée de l’inquiétude chez les consommateurs. Face à cette situation préoccupante, le directeur commercial de la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP), Maazou Oumani Aboubacar, s’est exprimé ce samedi 8 mars sur les antennes de la télévision nationale pour éclairer l’opinion publique les causes de cette situation et détaillé les mesures prises pour y remédier.

Le directeur commercial de la société nigérienne de pétrole (SONIDEP), Maazou Oumani Aboubacar a expliqué, samedi 08 mars sur les antennes de la télévision nationale, que la pénurie d’essence observée ces derniers temps dans la capitale Niamey est due au fait que pour un besoin national de 50 citernes par jour, seules 25 citernes sont quotidiennement livrées par la SORAZ.

Selon Maazou Oumani deux facteurs expliquent cette situation. Il s’agit de la levée de la subvention sur le carburant au Nigéria le rendant plus cher, donc plus question de le faire rentrer au Niger et les efforts des forces de défense et de sécurité qui empêchent depuis plus d’un an la rentrée du carburant fraudé dans le pays.

Le directeur commercial de la SONIDEP d’expliquer qu’avant, ‘’la fraude représentait 40 à 50% de la consommation nationale’’ et aujourd’hui faute de cette fraude ‘’toute la consommation est orientée vers les stations de service’’.

Evoquant le deuxième facteur, Maazou Oumani de préciser qu’avec le pic de consommation dans le pays, ‘’la SORAZ n’arrive même pas à fournir la moitié du besoin domestique’’ soulignant à titre illustratif qu’aujourd’hui ‘’nous sommes livrés en moyenne par jour 25 citernes, pendant que la consommation de Niamey seule fait 25 à 26 citernes, et 40 à 50 citernes au niveau national’’.

Face cette situation, la SONIDEP se tourne vers l’importation du carburant qu’elle fait, d’ailleurs, depuis plus d’un an.

Ainsi, il a annoncé la disponibilité considérable de stock en back à Lomé au Togo, et dont les camions sont en route pour assurer l’approvisionnement du pays.

‘’La SONIDEP dispose bel et bien des stocks à l’étranger qu’on est entrain d’acheminer par tous les moyens’’ a-t-il rassuré.

Il faut les acheminer le plus vite possible, car dans cette période de forte chaleur, le manque de carburant devient insoutenable.



