Plus de 50 morts à Tillia à la suite des fortes    

Les pluies diluviennes continuent à faire des victimes. Aujourd’hui un terrible drame s’est déroulé à Tillia dans la région de tahoua.

L’ agence nigérienne de presse rapporte que suite à des fortes pluies enregistrées du 12 au 13 août 2024 dans le département de Tillia, deux véhicules de transport des passagers venant de Tahoua pour le marché hebdomadaire de Telemces se sont enfoncés dans le kori de Garin Ali (70 Km au Nord de Tahoua).

Le kori est à un niveau d’eau très élevé. Il a été alimenté par la vallée. Le bilan provisoire fait état de 52 morts et plusieurs portés disparus, selon une source locale. En dépit de la résistance des passagers, la puissance de l’eau a emporté les deux (2) véhicules.

La recherche d’autres corps continuent toujours selon la source de l’ANP, alors que l’endroit est inaccessible parce que l’eau continue de couler.

Les forces de défense et de sécurité (FDS) notamment la Gendarmerie et la Garde Nationale sont à pied d’œuvre pour aller sur les lieux et porter assistance aux personnes portées disparues.

Les commerçants qui ont perdu la vie sont pour la plupart de la ville de Tahoua, du village de Taza et d’Igawane. On compte aussi des Nigérians.

Depuis plusieurs jours, les autorités compétentes ont attiré l’attention des uns et des autres afin d’observer un minimum de précaution pour éviter les accidents mortels.

L’ imprudence de certains conducteurs et la dégradation des infrastructures routières sont à la base de ces terribles drames.

Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont devancés. Amine

Par Tam-tam info News